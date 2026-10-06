10 conseils pour renforcer votre résilience mentale

Qu'est-ce que la résilience ?

La résilience fonctionne un peu comme les muscles : elle se travaille et se renforce par l'entraînement. En affrontant progressivement les situations difficiles, vous vous constituez des ressources qui vous aident à faire face aux aléas de la vie. Selon Cajsa, être fort mentalement signifie disposer des ressources nécessaires pour relever les défis qui se présentent à nous. Tout comme vous réfléchissez à ce que vous emportez avant de partir en voyage, vous pouvez vous demander ce dont vous avez besoin pour avancer dans la vie : du soutien, du repos, de l’activité physique, de la créativité, des relations avec les autres et du temps pour prendre soin de vous.

Voici 10 stratégies concrètes pour renforcer votre résilience mentale.

1. Soyez honnête avec vous-même

Prenez de temps en temps un moment pour vous demander comment vous allez vraiment. Être honnête avec soi-même demande de la pratique. Prenez parfois le temps de réfléchir à la question "Comment est-ce que je vais vraiment ?" et répondez-y avec sincérité. Accordez-vous régulièrement quelques minutes et posez-vous quelques questions :

· À quoi est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je ressens et qu’est-ce que je veux ?

· De quoi est-ce que je rêve ? Qu’est-ce qui me tracasse ?

· Qu’est-ce qui pourrait m’aider à me rapprocher de la vie que je souhaite ?

Vous voulez savoir dans quelle mesure vous vivez vraiment en pleine conscience et prenez le temps de vous recentrer sur vous-même ? Faites le test de pleine conscience.

2. Prenez soin de vos relations

Nous sommes des êtres sociaux. De bonnes relations avec vos amis, votre famille ou des personnes en qui vous avez confiance vous aident à mieux traverser les moments difficiles. C’est aussi pour cette raison que la solitude peut peser lourd sur la santé mentale. Se sentir entouré, échanger un sourire, discuter ou pouvoir compter sur quelqu’un qui vous écoute vraiment peut contribuer à votre bien-être.

Conseil : écrivez votre nom au milieu d’une feuille de papier. Notez autour de votre nom celui des personnes vers qui vous pouvez vous tourner, dans les bons comme dans les mauvais moments. Gardez cette liste et rappelez-vous que vous n'avez pas à tout affronter seul.

3. Faites preuve de créativité

La créativité aide à exprimer ses émotions et à mieux traverser certaines expériences. Écrire, chanter, danser, dessiner, peindre, etc. : les possibilités sont nombreuses. Nous avons tous une part de créativité et pouvons développer les formes d’expression qui nous correspondent. Ce que vous créez n’a pas besoin d’être parfait ni d’être montré à quelqu’un. Cela peut simplement être quelque chose qui vous apporte de la force, du réconfort ou de l’apaisement.

Faites-vous une sélection créative de choses qui vous réconfortent : chansons, films, photos ou textes qui vous mettent de bonne humeur.

4. Soyez bienveillant envers vous-même

Nous sommes souvent plus indulgents envers les autres qu'envers nous-mêmes. Essayez de vous traiter comme le ferait un bon ami ou une bonne amie. Plus facile à dire qu’à faire ? Demandez à des personnes en qui vous avez confiance quelles qualités elles apprécient chez vous.

En période de stress, il peut aussi être utile de garder quelques questions en tête :

· Est-ce que je dors, bouge et mange suffisamment ?

· Est-ce que je prends assez de temps pour me reposer et voir d’autres personnes ? Est-ce que tout cela est suffisamment équilibré ?

· Que puis-je faire aujourd’hui pour mieux prendre soin de moi ?

5. Choisissez ce qui vous fait du bien

Ce que vous lisez, regardez et écoutez peut influencer votre humeur. Tout comme l’alimentation agit sur votre corps, les contenus que vous consommez peuvent avoir un effet sur vos pensées et vos émotions. Le temps passé devant les écrans compte, mais ce que vous y regardez est au moins aussi important. Choisissez consciemment des contenus qui vous font du bien, vous inspirent ou vous apaisent. Faire de temps en temps une détox digitale peut également vous aider.

Demandez-vous : combien de temps est-ce que je passe devant un écran ? Quel effet ce que je vois a-t-il sur mon humeur, mes pensées et mon comportement ? Comment puis-je choisir plus consciemment ce que je lis, regarde ou écoute ?

6. Engagez-vous et faites la différence

Vous pouvez parfois avoir l’impression que ce que vous faites ne change pas grand-chose. Lorsque vous êtes confronté à une multitude d’actualités négatives, ce sentiment d’impuissance peut encore s'intensifier. Pourtant, de petits gestes concrets peuvent beaucoup compter pour les personnes qui vous entourent.

Un sourire, un mot d’encouragement, un coup de main ou simplement une présence effective peuvent déjà faire la différence. Réfléchissez aussi aux personnes qui vous donnent envie d’agir positivement et à celles avec qui vous pourriez faire bouger les choses. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

7. Osez réaliser vos rêves

Beaucoup de choses qui nous semblent aujourd’hui évidentes ont commencé par un rêve. Mais un rêve ne devient réalité que si vous lui consacrez du temps, de l’attention et des efforts sur la durée.

Demandez-vous : de quoi est-ce que je rêve ? Et de quoi ai-je besoin pour m’en rapprocher progressivement ? Cajsa propose 5 conseils simples :

1. Formulez votre rêve aussi concrètement que possible.

2. Fixez-vous des objectifs intermédiaires et célébrez vos progrès.

3. Prenez le temps de vous consacrer à ce qui est important pour vous.

4. Entourez-vous de personnes qui partagent vos aspirations ou peuvent vous soutenir.

5. Gardez votre rêve en tête, continuez à apprendre et n’abandonnez pas trop vite.

8. Faites du bien autour de vous

Les recherches sur le bonheur montrent que nous nous sentons souvent mieux lorsque nous faisons quelque chose de positif pour les autres. La bienveillance pourrait même stimuler davantage le système de récompense du cerveau que la nourriture, l’argent ou le sexe. Faire preuve d’altruisme ne demande pas forcément de grands gestes. Vous pouvez aider d’une manière qui vous ressemble : par un geste concret, des mots, votre créativité, votre attention ou simplement en donnant un peu de votre temps. L’attention que vous portez à quelqu’un compte souvent davantage que la perfection du geste. Commencez simplement, dès aujourd’hui.

9. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres

Pardonner à quelqu’un qui vous a blessé peut être difficile, mais la colère et la rancœur peuvent continuer à vous peser. Pardonner ne signifie pas tout accepter ni renoncer à vous faire respecter. Vous avez le droit d’être en colère, triste ou déçu. Le pardon consiste plutôt à choisir, petit à petit, de ne pas laisser ce qui s’est passé déterminer toute votre vie. Parlez à une personne de confiance de ce qui s’est passé et de ce que cela provoque chez vous. Se pardonner à soi-même peut également être difficile. Essayez de porter un regard bienveillant aussi bien sur vos forces que sur vos limites.

10. Accordez-vous de l’espace

Pour ressentir, réfléchir, rêver et vous épanouir, accordez-vous l’espace nécessaire - au sens propre ou figuré : un lieu, du temps ou simplement un peu de calme dans votre tête. S’accorder de l’espace, c’est se donner la liberté d’être soi-même sans chercher constamment à répondre à ses propres attentes ou à celles des autres. Vous n’avez pas besoin d’être parfait ni d’avoir toutes les réponses pour avancer. Vous avez déjà ce qu’il faut pour faire un nouveau pas aujourd’hui.

Vous avez l’impression que le stress, les ruminations ou les moments difficiles continuent à vous peser ? Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler à un psychologue agréé si vous en ressentez le besoin. Vous bénéficiez ainsi facilement d’un accompagnement et de conseils au moment qui vous convient.

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