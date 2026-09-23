Conseils pour bouger davantage en télétravail ?
23 septembre 2026
Travailler à domicile présente de nombreux avantages, mais aussi certains défis : comment rester actif ? Comment éviter de rester vissé à son bureau toute la journée ? Découvrez quelques astuces simples et efficaces pour intégrer plus de mouvement dans votre routine quotidienne et améliorer votre bien-être.
Entamez votre journée par une promenade
De nombreuses personnes commencent leur journée en se rendant au travail à pied ou à vélo. Pourquoi ne pas conserver cette habitude en faisant une promenade rapide avant ou après le petit-déjeuner ? Vous entamez ainsi la journée sur une note dynamique.
Levez-vous et évitez d'emprunter le chemin le plus court.
Ainsi qu'il ressort de différentes études, il est plus efficace de bouger 5 minutes toutes les heures qu'une seule fois pendant 30 minutes consécutives. N'hésitez pas à faire un crochet par les toilettes ou la cuisine. Ces petits détours font une réelle différence !
Mettez vraiment à profit votre pause de midi
Si vous avez l'habitude de faire des courses, de vous promener ou de faire du sport pendant votre pause de midi, continuez à le faire. Il est important d'être actif pendant au moins 30 minutes par jour pour se sentir bien. De plus, c'est une excellente occasion pour profiter de la lumière du soleil, qui favorise la production de vitamine D.
Changez vos postures de travail
Vous passez de longues heures assis devant votre ordinateur ? Pensez à changer régulièrement de position et intégrez cette habitude à votre routine. Par exemple, tenez-vous debout pendant les appels téléphoniques. Un bureau réglable en hauteur peut également vous aider à adopter une posture plus ergonomique.
5 étirements à faire derrière son bureau
Vous vous sentez un peu ankylosé ? Voici cinq exercices simples pour rendre votre journée plus active et plus saine.
1. Étirement du cou : inclinez lentement la tête d’un côté jusqu’à ce que votre oreille se rapproche de votre épaule. Exercez une légère pression à l'aide de votre main. Maintenez cette position pendant 10 à 30 secondes, puis changez de côté.
2. Genou à la poitrine : ramenez lentement un genou vers votre poitrine, maintenez la position 10 à 30 secondes, puis relâchez. Répétez plusieurs fois en alternant les jambes.
3. Flexion avant : restez assis, les pieds côte à côte devant vous. Penchez-vous lentement vers l'avant, les bras tendus, et essayez de toucher vos orteils. Maintenez cette position pendant 10 à 30 secondes, puis redressez-vous, les bras tendus. Répétez l'exercice plusieurs fois.
4. Rotation du tronc : gardez les pieds bien au sol et faites pivoter le haut du corps dans la direction du bras qui repose sur le dossier de votre chaise. Maintenez cette position pendant 10 à 30 secondes, puis changez de côté.
5. Ouverture de la poitrine et des épaules : tenez-vous droit et ramenez les bras derrière le dos. Joignez les mains et tirez les bras vers le haut, tout en poussant la poitrine vers l'avant. Maintenez cette position pendant 10 à 30 secondes.
Comment Doktr peut-il m’aider ?
L'app Doktr vous permet de consulter rapidement un médecin généraliste ou un psychologue agréé par vidéo. Le médecin généraliste peut donner des conseils si vous ressentez des douleurs liées à une position assise prolongée.
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