Symptômes simples Fièvre, maux de tête ou maux d'estomac ? Recevez une aide et des conseils immédiats en cas de maladie ou de symptômes courants, comme ceux de la grippe ou du Covid-19.

Soins chroniques et suivi Alternez les consultations sur place et par vidéo pour le suivi des maladies chroniques. Les résultats des prises de sang peuvent également être commentés à distance, en toute facilité.

Santé mentale Vous souffrez d'anxiété, de dépression ou de burn-out ? Le médecin généraliste vous aidera à en parler et pourra vous orienter vers un psychologue.

Problèmes de peau Éruption cutanée, acné ou autre problème de peau ? Un médecin généraliste peut donner des conseils rapides ! Plus besoin d'attendre de longs mois pour obtenir un rendez-vous chez le dermatologue.

Certificats numériques Le médecin généraliste a décidé que vous étiez trop malade pour travailler ? Dans ce cas, il vous envoie un certificat médical numérique dans l’app directement après la téléconsultation.