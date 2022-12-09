Consultez un médecin généraliste agréé en ligne en toute simplicité

En tant que bénéficiaire d'une police d'assurance hospitalisation Allianz, vous avez accès à des outils digitaux simples et pratiques pour mieux prendre en charge votre santé en toute autonomie. Vous pouvez ainsi consulter des informations fiables ou effectuer des autotests sur des sujets tels que le stress, le sommeil et la résilience mentale, toujours disponibles à votre convenance.

Besoin d'un avis médical ? Vous avez droit à cinq téléconsultations vidéo gratuites avec un médecin généraliste agréé via l'app Doktr.
Obtenez du support et des conseils sans attendre

Conseils médicaux à portée de main

Grâce à Allianz et Doktr, vous êtes directement mis en contact avec un médecin généraliste via votre smartphone. Indiquez dans l'app Doktr que vous êtes assuré chez Allianz :

  • Cinq téléconsultations gratuites par an
  • Où et quand vous voulez, sans longs délais d'attente
  • Ordonnances et certificats délivrés sous forme digitale ou sur votre carte d'identité
  • Confidentialité et sécurité garanties
Faites le point sur votre bien-être personnel grâce aux autotests

Affrontez l’hiver en pleine forme

Consultez un médecin généraliste en 5 étapes simples

  1. Connexion

    Téléchargez l’app Doktr et inscrivez-vous avec itsme®. Vous bénéficiez ainsi d'un accès rapide et sécurisé.

  2. Sélection d’un médecin disponible et identification de l’assurance

    Indiquez l'un des symptômes et précisez que vous avez droit à un remboursement via Allianz. Vous êtes ensuite mis en contact avec l'un de nos médecins belges expérimentés disponibles. Vous pouvez également consulter votre médecin traitant habituel s'il est déjà enregistré sur Doktr.

  3. Prise en charge

    Commencez par répondre à quelques questions simples sur vos symptômes. Cela permettra au médecin de mieux se préparer et de mieux vous aider !

  4. Téléconsultation

    Le médecin généraliste vous envoie un message et démarre la téléconsultation. Vous recevez une notification sur votre smartphone.

  5. Suivi et documents

    Vous obtenez un résumé de l'avis médical dans l'app. Si le médecin estime que vous êtes trop malade pour travailler, vous recevez un certificat d'absence numérique. Le médecin vous a prescrit des médicaments ? Retrouvez alors les documents via l'app ou sur votre carte d'identité.

À quoi peut servir l'app Doktr ?

Symptômes simples
Fièvre, maux de tête ou maux d'estomac ? Recevez une aide et des conseils immédiats en cas de maladie ou de symptômes courants, comme ceux de la grippe ou du Covid-19.
Soins chroniques et suivi
Alternez les consultations sur place et par vidéo pour le suivi des maladies chroniques. Les résultats des prises de sang peuvent également être commentés à distance, en toute facilité.
Santé mentale
Vous souffrez d'anxiété, de dépression ou de burn-out ? Le médecin généraliste vous aidera à en parler et pourra vous orienter vers un psychologue.
Problèmes de peau
Éruption cutanée, acné ou autre problème de peau ? Un médecin généraliste peut donner des conseils rapides ! Plus besoin d'attendre de longs mois pour obtenir un rendez-vous chez le dermatologue.
Certificats numériques
Le médecin généraliste a décidé que vous étiez trop malade pour travailler ? Dans ce cas, il vous envoie un certificat médical numérique dans l’app directement après la téléconsultation.
À l'étranger
Voyagez sans souci grâce à l'app Doktr. Même à l'étranger, vous bénéficiez des conseils d'un médecin généraliste francophone.

D'autres questions ? Consultez Allianz ou notre rubrique FAQ.

Vous ne trouvez pas non plus de réponse ici ? Contactez-nous à l'adresse suivante : customerservice@doktr.be.

Attention : ne communiquez jamais d'informations personnelles par ce canal.

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
