Bonjour !
Bienvenue sur votre nouvelle plateforme bien-être.
Cette plateforme est votre espace sécurisé pour apprendre, faire le point et vous développer.
ACV Transcom et Doktr vous proposent une sélection de ressources santé fiables, pensées pour vous inspirer et vous accompagner au quotidien. Explorez-les à votre rythme, selon vos envies et vos besoins ! Vous y trouverez :
- des auto-tests
- des billets de blog inspirants
- des pages conseils
C’est parti ! 💚
Faites le point avec nos auto-tests bien-être
Prenez un moment pour vous recentrer grâce à nos outils d’auto-évaluation conçus pour faire le point sur votre santé mentale. Stress, anxiété, burn-out ou pleine conscience : ces quatre tests simples vous aident à y voir plus clair, en toute franchise. En repérant les signes avant-coureurs et en suivant leur évolution, vous comprendrez mieux votre état d’esprit et saurez quand demander l’avis d’un professionnel.
Test de burn-out
Vous avez parfois le sentiment d’être stressé(e) ou dépassé(e) par les événements ? Ce test évalue votre risque de burn-out.
Test de dépression
Pour savoir si vous présentez des symptômes dépressifs.
Test de pleine conscience
À quel point vivez-vous dans l’instant présent ?
Test d'anxiété
Anxieux(se) ? Découvrez ici dans quelle mesure cela impacte votre vie.
Découvrez notre blog bien-être
Explorez notre collection de pages de blog soigneusement rédigées pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours bien-être. Santé mentale, équilibre au travail, forme physique, voyages, récits inspirants ou astuces pratiques : il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Ces articles sont là pour vous inspirer, vous rassurer et vous guider vers une vie plus saine et plus épanouie — une idée à la fois.
- La vie, c'est un peu comme une balance : d'un côté, vous avez les consommateurs d'énergie qui affectent votre santé physique et mentale. De l'autre, les éléments positifs qui vous permettent de refaire le plein d'énergie. Le stress est un exemple typique de facteur nuisible pour votre santé. Plus il est présent, plus il est important de le compenser par des comportements sains, afin de réduire les risques pour votre santé.
9 avril 2024
Maintenir l'équilibre : comment éviter le burn-out en télétravail ?Depuis la pandémie de Covid-19, nous sommes nombreux à travailler de la maison. Mais parfois, la limite entre le travail et la vie privée s’estompe, créant un terrain propice au burn-out. Ce blog vous donne quelques conseils pour trouver (et garder) un sain équilibre.
10 janvier 2024
13 conseils pour mieux dormirOn parle beaucoup des routines de sommeil pour les jeunes enfants. Mais en réalité, presque tout le monde a besoin de prendre des mesures pour bien dormir. Bien dormir va rarement de soi. Vous trouverez ici quelques conseils pour améliorer vos habitudes de sommeil et augmenter vos chances d'avoir un sommeil réparateur.
Parcourez nos pages de conseils santé
Consultez nos conseils avisés, validés par des experts, sur la santé physique et mentale. Ces contenus sont là pour vous informer, vous rassurer et vous donner des clés pour prendre soin de vous. Que vous cherchiez des réponses ou que vous souhaitiez simplement vous rassurer, vous trouverez un soutien efficace qui vous aidera à faire des choix en toute confiance pour votre bien-être.
Plus de soutien selon vos besoins
Doktr est un service de santé innovant qui rend les soins accessibles à tous. Sur cette page, vous trouverez une variété de ressources pour démarrer votre parcours santé en toute confiance.
Vous pouvez aussi consulter directement un médecin ou un psychologue via l’app Doktr dans le cadre d’une consultation vidéo. Ces consultations sont alors à votre charge, mais elles peuvent être d’un grand secours quand on en a besoin.
Des questions?
Vous avez des questions concernant notre service ? N'hésitez pas à consulter nos FAQ. Vous ne trouvez pas de réponse ? Contactez-nous à l’adresse customerservice@doktr.be. Prenez soin de vous ! 💚
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.