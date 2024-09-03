Bonjour !

Bienvenue sur votre nouvelle plateforme bien-être.

Cette plateforme est votre espace sécurisé pour apprendre, faire le point et vous développer.
ACV Transcom et Doktr vous proposent une sélection de ressources santé fiables, pensées pour vous inspirer et vous accompagner au quotidien. Explorez-les à votre rythme, selon vos envies et vos besoins ! Vous y trouverez :

  • des auto-tests
  • des billets de blog inspirants
  • des pages conseils
C’est parti ! 💚
ACV TranscomACV Transcom

Faites le point avec nos auto-tests bien-être

Prenez un moment pour vous recentrer grâce à nos outils d’auto-évaluation conçus pour faire le point sur votre santé mentale. Stress, anxiété, burn-out ou pleine conscience : ces quatre tests simples vous aident à y voir plus clair, en toute franchise. En repérant les signes avant-coureurs et en suivant leur évolution, vous comprendrez mieux votre état d’esprit et saurez quand demander l’avis d’un professionnel.

Découvrez notre blog bien-être

Explorez notre collection de pages de blog soigneusement rédigées pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours bien-être. Santé mentale, équilibre au travail, forme physique, voyages, récits inspirants ou astuces pratiques : il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Ces articles sont là pour vous inspirer, vous rassurer et vous guider vers une vie plus saine et plus épanouie — une idée à la fois.

Parcourez nos pages de conseils santé

Consultez nos conseils avisés, validés par des experts, sur la santé physique et mentale. Ces contenus sont là pour vous informer, vous rassurer et vous donner des clés pour prendre soin de vous. Que vous cherchiez des réponses ou que vous souhaitiez simplement vous rassurer, vous trouverez un soutien efficace qui vous aidera à faire des choix en toute confiance pour votre bien-être.

Toutes les pages de conseils

Plus de soutien selon vos besoins

Doktr est un service de santé innovant qui rend les soins accessibles à tous. Sur cette page, vous trouverez une variété de ressources pour démarrer votre parcours santé en toute confiance.

Vous pouvez aussi consulter directement un médecin ou un psychologue via l’app Doktr dans le cadre d’une consultation vidéo. Ces consultations sont alors à votre charge, mais elles peuvent être d’un grand secours quand on en a besoin.

Des questions?

Vous avez des questions concernant notre service ? N'hésitez pas à consulter nos FAQ. Vous ne trouvez pas de réponse ? Contactez-nous à l’adresse customerservice@doktr.be. Prenez soin de vous ! 💚

Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphone

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr