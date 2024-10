Maintenir l'équilibre : comment éviter le burn-out en télétravail ?

Burn-out professionnel : un phénomène en pleine explosion

Les taux d'absentéisme sont exceptionnellement élevés en Belgique et la situation ne cesse de se détériorer. Selon les derniers chiffres de l'INAMI, le burn-out et la dépression de longue durée ont progressé de 46 % entre 2016 et 2021(1). Les problèmes de santé mentale représentent la première cause d'absence de longue durée chez les travailleurs (2).

Constat inquiétant : un travailleur malade sur trois souffre de burn-out (3). Et bon nombre d'entre eux vivent dans la hantise d'une rechute. Une angoisse qui n'est pas sans fondement : un travailleur sur quatre ne parvient pas à se réinsérer après un burn-out, mais rechute. Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. C’est d'autant plus vrai dans le cas du burn-out.

Trois conseils pour éviter le burn-out en télétravail

Aujourd'hui, le télétravail est devenu la norme et il n'est pas toujours simple de faire la part entre le travail et la vie privée. Pour préserver notre santé mentale, rien de tel que de prendre activement de saines habitudes. Voici donc trois conseils pratiques pour limiter le risque de burn-out en télétravail.

1. Ce qui compte avant tout, c'est de fixer des limites claires entre le travail et la vie privée. D'où l'importance de définir vos heures de travail et votre temps libre. Répondre à des e-mails professionnels en dehors des heures de travail risque d’augmenter votre niveau de stress et de perturber votre équilibre entre votre vie professionnelle et vie privée. Petit conseil utile pour vous aider à respecter ces limites : portez une tenue de travail pendant les heures ouvrables et enfilez une tenue décontractée durant votre temps libre. La transition entre le travail et la vie privée sera d’autant plus claire et vous aurez moins tendance à confondre les deux.

2. Accordez-vous du temps pour vous détendre et prendre soin de vous. Après le travail, il est important de pratiquer des activités qui nous rendent heureux et nous épanouissent : bouquiner, pratiquer un sport ou la méditation... En choisissant un moment de détente loin des écrans, vous limitez également votre temps total d'écran et les risques de burn-out digital4.

3. Enfin, les experts soulignent aussi l'importance d’avoir des interactions sociales. Il est important de rester en contact avec les amis, la famille et les collègues. Sortez régulièrement avec vos proches ou des amis et organisez des journées de présence au bureau avec vos collègues. Vous éviterez ainsi le sentiment de solitude et d'isolement.

