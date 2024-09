6 november 2023 Vanaf 2024: Nieuwe wetgeving omtrent ziekte tijdens vakantie

Vanaf 1 januari 2024 treden aanzienlijke veranderingen in werking in de wetgeving over ziekte van werknemers tijdens hun vakantie. Door deze wijziging krijgen ze de mogelijkheid om ziektedagen die zich voordoen tijdens hun vakantieperiode op te nemen met gewaarborgd loon. In dit artikel verkennen we de implicaties van deze veranderingen voor werkgevers en werknemers en hoe Doktr hiervoor een oplossing kan bieden. Lees verder en ontdek welke voordelen deze nieuwe aanpak heeft voor zowel werkgevers als medewerkers.