Praktische tips om een jetlag te voorkomen

Wat is een jetlag?

Een jetlag is het fysieke en mentale effect van snel reizen tussen verschillende tijdzones, vooral bij langeafstandsvluchten. Je lichaam heeft een biologische klok die je slaap-waakritme regelt en afgestemd is op je gebruikelijke tijdzone. Verander je plots van tijdzone, dan raakt je biologische klok ontregeld. Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen aan het nieuwe ritme.

Waarom krijg je een jetlag?

Onze biologische klok wordt beïnvloed door licht. Cellen in het oog sturen lichtsignalen naar een gebied in de hersenen dat de hypothalamus heet. 's Nachts, bij weinig licht, geeft de hypothalamus een signaal aan een orgaantje in de hersenen, de pijnappelklier of epifyse, om melatonine aan te maken. Overdag gebeurt net het omgekeerde: de productie van melatonine door de pijnappelklier wordt dan geremd.

Verplaatsen we ons plots naar een andere tijdzone, waar licht en donker op ongebruikelijke momenten vallen, dan raakt onze biologische klok in de war.

Wat zijn de symptomen van een jetlag?

Hoewel de symptomen van een jetlag tijdelijk zijn, kunnen ze je reis flink verstoren. Naast problemen met in slaap vallen of vroeg wakker worden, kan een jetlag het volgende veroorzaken:

Concentratieproblemen

Honger en stoelgang op verkeerde momenten

Darmproblemen zoals constipatie of diarree

Een algemeen gevoel van onwel zijn

Stemmingswisselingen

Tips om een jetlag te voorkomen en aan te pakken

Vliegen naar het oosten wordt meestal als moeilijker ervaren dan vliegen naar het westen. Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste mensen het makkelijker vinden om later op te blijven dan om vroeger te gaan slapen. De tips om sneller van een jetlag af te komen, zijn echter dezelfde, ongeacht in welke richting je reist.

Voor en tijdens je reis:

Pas je slaapschema enkele dagen vóór je vertrek aan. Reis je naar het westen, ga dan later slapen; reis je naar het oosten, ga dan vroeger naar bed.

Zorg dat je goed uitgerust vertrekt.

Slaap in het vliegtuig als het nacht is op je bestemming. Gebruik een slaapmasker, oordopjes en een reiskussen.

Blijf wakker in het vliegtuig als het dag is op je bestemming.

Drink voldoende water tijdens de vlucht om uitdroging te voorkomen, want uitdroging kan de symptomen verergeren.

Op locatie:

Vermijd dutjes direct na aankomst.

Eet op normale tijdstippen.

Ga naar bed wanneer het bedtijd is.

Stel je bloot aan direct zonlicht: vroeg in de ochtend bij reizen naar het oosten, later in de namiddag of avond bij reizen naar het westen.

Als je vaak reist en veel last hebt van jetlag, vraag dan advies aan de huisarts. De arts kan melatonine voorschrijven indien nodig. Kleinere verpakkingen melatonine zijn ook zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek. Melatonine helpt vooral als je vroeger moet gaan slapen dan je gewend bent, of als je opnieuw moet inslapen nadat je te vroeg wakker bent geworden.

