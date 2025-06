Veelvoorkomende vakantieruzies en hoe ermee omgaan

Veelvoorkomende bronnen van ruzie

De vakantie geeft hoop op rust en vrijheid. Een paar weken samen, dat schept verwachtingen. De natuur is op zijn mooist en het moet rustgevend, gezellig, leuk en sociaal zijn, en dat allemaal in de juiste dosis. Het is dan gemakkelijk om de relatie te laten beïnvloeden door teleurgestelde verwachtingen. Wie kun je namelijk de schuld geven als de dingen niet lopen zoals gepland?

Verslavingen hebben ook de neiging om te escaleren tijdens vakantieperiodes. Er is namelijk genoeg tijd en excuus om te drinken. Een ander veelvoorkomend onderwerp dat tot conflicten kan leiden zijn financiën: geld is vaak nauw verbonden met dromen en verlangens en er is niet altijd overeenstemming over welke behoeften moeten worden vervuld.

Waarom maken we ruzie op vakantie?

Vaak is het een combinatie van verschillende verwachtingen en veel tijd samen doorbrengen. Er kunnen ook dingen zijn die al lang knagen, en die nu naar de oppervlakte komen en tot frustratie leiden. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onthouden dat ruzies niet gevaarlijk zijn als er ook tijd en ruimte is voor leuke momenten samen.

In het algemeen kan het belangrijk zijn om te praten over dingen die verontrustend aanvoelen, en de situatie aan te pakken. Vaak is het verstandig om steun te zoeken bij vrienden of professionals. En zorg ervoor dat je zelf in een redelijke staat van evenwicht bent voordat je eventuele tekortkomingen en onjuistheden van de ander naar voren brengt.

8 tips om verhitte ruzies te vermijden

Hier hebben we advies van onze psychologen verzameld over hoe om te gaan met vakantieruzies en te voorkomen dat ze de relatie verpesten:

Praten: Vertel hoe je je voelt, waar je van droomt en op hoopt, en wat belangrijk is voor ieder van jullie. Luister naar elkaar, laat allebei je stem horen. Probeer punten van overeenkomst te vinden en maak ruimte voor verschillen. Acceptatie: Accepteer dat je tijdens je vakantie niet altijd tijd zult hebben om uit te rusten en dat langverwachte gevoel van vrijheid te krijgen. Het is in je dagelijkse leven dat het belangrijkste herstel plaatsvindt. Als dat niet werkt, zoek dan professionele hulp. Projecten: Heb redelijk ambitieuze projecten en stem deze af met je partner. Kibbelen: Een beetje kibbelen kan heel belangrijk zijn in een hechte relatie. Een zekere weerstand bieden en krijgen tegen de wil van de ander is normaal. Maar zorg er ook voor dat je de goede momenten koestert! Verslaving: Pak de situatie meteen aan! Sta er niet alleen voor, zoek hulp bij vrienden en professionals. Financiën: Probeer het eens te worden over jullie wensen en dromen, en creëer een consensus over waar het geld voor moet dienen. Persoonlijke tijd: Wees genereus en gun ieder van jullie je eigen tijd. Maak samen een plan, zodat jullie beiden de ruimte krijgen die je nodig hebt. Bouw vertrouwen op: Probeer met een vertrouwensvolle blik het beste in elkaar te zien. Voortdurend wantrouwen vernietigt de relatie. Vergeet niet dat je eigen gedrag invloed heeft op hoe je partner zich voelt.

Hoe kan Doktr je helpen?

Voel je dat spanningen tijdens de vakantie blijven aanhouden of dat er diepere relatieproblemen spelen? Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende psycholoog. Geniet van een luisterend oor, en krijg professionele ondersteuning en praktische inzichten over hoe je ruzies beter kunt aanpakken.