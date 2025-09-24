Waarom het moeilijk kan zijn om een erectie te krijgen

Erectieproblemen kunnen op elke leeftijd voorkomen

Erectie is een gevoelig onderwerp dat mannen in verschillende levensfasen op een andere manier kan raken. Al vanaf de puberteit kun je te maken krijgen met problemen, zoals het krijgen van een erectie op ongewenste momenten, of juist het uitblijven ervan wanneer je het wel wil. Ook vroegtijdige zaadlozing komt regelmatig voor.

Vaak psychologische oorzaken bij jongere mannen

Erectieproblemen bij jongere mannen hebben vaak psychologische oorzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om stress, depressie, nervositeit, onzekerheid of blokkades door problemen uit het verleden. Praten met je partner of met een psycholoog, arts of seksuoloog kan veel helpen. Als je onderliggende problemen hebt, zoals stress of depressie, heb je misschien behandeling en ondersteuning nodig om zowel deze problemen als je potentieproblemen aan te pakken.

Slechte bloedvaten zijn een veelvoorkomende oorzaak

Om een erectie te krijgen, is het essentieel om gezonde en soepele bloedvaten te hebben die ervoor zorgen dat het bloed snel de holtes van de penis kan vullen. Roken, overgewicht of obesitas, hoge bloeddruk, verhoogde spiegel van bloedvetten, diabetes of gebrek aan lichaamsbeweging zijn veelvoorkomende oorzaken waarom de bloedvaten slecht functioneren. Dit type lichamelijke oorzaak van erectiestoornissen ontwikkelt zich vaak geleidelijk en komt vaak voor.

In het geval van een slechtere vaatfunctie kunnen medicijnen tegen erectiestoornissen effectief zijn. Het helpt ook om veranderingen in levensstijl aan te brengen, zoals:

● Stoppen met roken

● Gewicht verliezen

● Je alcoholgebruik verminderen

● Regelmatig aan lichaamsbeweging doen

Als je een hoge bloeddruk, cholesterol of bloedsuikerspiegel hebt, zorg er dan voor dat je ook voor deze aandoeningen een effectieve behandeling krijgt.

Ook je zenuwstelsel is van groot belang

Een goed functionerend zenuwstelsel is belangrijk voor de werking van een erectie. Neurologische aandoeningen zoals MS en Parkinson hebben vaak invloed op de erectiele functie. Zenuwbanen kunnen ook beschadigd raken door ruggenmergletsel, genitale chirurgie of bestraling.

De behandeling is persoonlijk en hangt af van de toestand van de zenuwfunctie. Medicatie voor erectiestoornissen kan in veel gevallen goed werken.

Te weinig testosteron

Een reden voor erectieproblemen kan soms zijn dat je te weinig testosteron hebt, het mannelijke geslachtshormoon. Dit kan leiden tot een verminderde zin in seks, een laag energieniveau, depressie en problemen met het krijgen van een erectie. Veel overgewicht kan leiden tot lagere testosteronniveaus, maar de niveaus dalen ook bij alle mannen naarmate ze ouder worden. Het tekort kan worden opgespoord met een bloedtest.

Te weinig mannen zoeken hulp

Ondanks het feit dat de meeste mannen met erectiestoornissen een effectieve behandeling kunnen krijgen, zoeken maar weinig mannen hulp voor hun problemen. Schaamte en onzekerheid spelen hierin vaak een rol. Maar je hoeft hier niet alleen mee te blijven lopen.

