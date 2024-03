Wat is nicotine?

Nicotine is een zeer verslavende stof die van nature aanwezig is in tabak. Bij het roken van tabak wordt ze snel door de longen opgenomen.

Door zich te binden aan specifieke receptoren in de hersenen, de nicotinereceptoren, stimuleert nicotine de afgifte van andere stoffen in het beloningssysteem, wat zorgt voor een gevoel van welbehagen.

Nicotine tast ook zenuwcellen in het hele lichaam aan, zoals in het hart, de bloedvaten, de longen en de spieren.

Waarom stoppen met roken?

Roken verhoogt het risico op ziekten aanzienlijk. Sigarettenrook bevat duizenden stoffen die schadelijk zijn voor het lichaam, waarvan verschillende kankerverwekkend zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van de schadelijke gevolgen van roken:

Een hoger risico op longkanker en verschillende andere vormen van kanker

Een hoger risico op longziekten zoals chronische bronchitis (COPD) en astma

Aantasting van het hart en de bloedvaten en een hoger risico op hartaandoeningen

Verzwakking van het immuunsysteem

Verminderde vruchtbaarheid

Voortijdig overlijden, waardoor de levensverwachting met gemiddeld tien jaar afneemt

Moeilijker wondgenezing en een hoger risico op complicaties na een operatie

Symptomen van een nicotineverslaving

Dit zijn enkele symptomen van nicotineverslaving:

Je voelt een sterke drang om te roken.

Je vindt het moeilijk om het aantal sigaretten dat je rookt binnen de perken te houden.

Zonder nicotine ervaar je ontwenningsverschijnselen zoals prikkelbaarheid, concentratieproblemen, honger en een sterke drang om te roken.

Je rookt meer en meer, wat een teken is dat je een tolerantie ontwikkelt.

Je rookt zelfs als je ziek bent.

Je blijft roken ook al weet je dat dit je lichaam kan schaden.

Je voelt de behoefte om je eerste sigaret op te steken kort nadat je wakker wordt.

Hoe kan ik zelf stoppen met roken?

Stoppen met roken is een van de beste dingen die je kunt doen voor je gezondheid. De motivatie hiertoe vinden is essentieel om te slagen, want zonder motivatie kan dit zeer moeilijk zijn.

Omdat roken veel gezondheidsproblemen veroorzaakt, zijn er tal van diensten en programma's om je te helpen ermee te stoppen. Vraag een arts of de apotheek om hulp, of bel gratis naar Tabakstop op het nummer 0800 11 100.

Eens je de motivatie hebt gevonden, kun je je slaagkans vergroten door nicotinevervangers te gebruiken, zoals kauwgom of pleisters. Deze producten zijn te verkrijgen in verschillende concentraties, afhankelijk van hoeveel je hebt gerookt. Je apotheker weet er meer over. Het gebruik van nicotinevervangers verdubbelt je kans om succesvol te stoppen met roken.

Behandelingen om te stoppen met roken

Alleen jij kunt beslissen om iets te doen aan je nicotineverslaving. Hoewel zorgverleners je altijd zullen aanraden om te stoppen met roken en een ontwenningskuur te volgen, blijft dit een zeer persoonlijke beslissing. Er bestaan verschillende methoden om te stoppen met roken:

Psychologische ondersteuning . Stoppen met roken houdt een grote verandering in en het kan moeilijk zijn dit alleen te doen. Er is veel hulp beschikbaar, zowel online als bij professionals in de gezondheidszorg.

Stoppen met roken houdt een grote verandering in en het kan moeilijk zijn dit alleen te doen. Er is veel hulp beschikbaar, zowel online als bij professionals in de gezondheidszorg. Hypnose. Veel verslavingen, zoals roken, worden veroorzaakt door de behoefte om een gevoel van onbehagen te compenseren: angst, stress, piekeren, nervositeit, verveling, enz. Hypnose kan helpen om de oorzaken te identificeren en aan te pakken.

Veel verslavingen, zoals roken, worden veroorzaakt door de behoefte om een gevoel van onbehagen te compenseren: angst, stress, piekeren, nervositeit, verveling, enz. Hypnose kan helpen om de oorzaken te identificeren en aan te pakken. Nicotinevervangers. Het gebruik van nicotine in de plaats van sigaretten kan de chemische afhankelijkheid doorbreken. De volgende stap bestaat erin de gekozen vervanger geleidelijk af te bouwen. Deze vervangers zijn vrij verkrijgbaar vanaf 18 jaar. Ben je jonger, dan kunnen ze worden voorgeschreven door een arts.

Het gebruik van nicotine in de plaats van sigaretten kan de chemische afhankelijkheid doorbreken. De volgende stap bestaat erin de gekozen vervanger geleidelijk af te bouwen. Deze vervangers zijn vrij verkrijgbaar vanaf 18 jaar. Ben je jonger, dan kunnen ze worden voorgeschreven door een arts. Medicatie tegen nicotineverslaving. Als je er ondanks nicotinevervangingstherapie (NVT) en andere ondersteunende maatregelen niet in slaagt om te stoppen met roken, kun je medicatie op voorschrift gebruiken om je tabaksverslaving te behandelen. Deze medicatie kan ook worden gecombineerd met nicotinevervangingstherapie.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je adviseren en indien nodig doorverwijzen naar een specialist.

Krijg snel hulp in de Doktr-app

Veelgestelde vragen

Hier vind je een aantal vragen en antwoorden over nicotineverslaving.