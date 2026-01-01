Hoe houd je je goede voornemens voor het nieuwe jaar vol?
31 december 2025
Veel mensen starten het nieuwe jaar vol goede moed: meer sporten, eindelijk beginnen met die hardlooproutine of gezonder eten. Maar na een paar weken neemt het enthousiasme vaak af. Hoe zorg je ervoor dat het dit jaar wél lukt?
Wat werkt het best?
Enkele jaren geleden onderzochten twee universiteiten hoe goed mensen hun goede voornemens volhouden. Daaruit bleek dat de meerderheid - 55 procent - vond dat dat gelukt was. Interessant is dat doelen waarmee je iets wilt bereiken (zoals drie keer per week sporten) vaker slagen dan voornemens om ergens mee te stoppen (zoals roken of snoepen).
Zo houd je het vol: 6 praktische tips
Er zijn strategieën die de kans vergroten dat je je goede voornemens voor het nieuwe jaar volhoudt. Hier zijn enkele tips:
- Stel duidelijke en concrete doelen. In plaats van het vage doel ‘meer sporten’, is het beter om het concreet te maken, bijvoorbeeld elke maandag, woensdag en zaterdag sporten, of elke dag 10.000 stappen zetten.
- Werk met deeldoelen. Een manier om een ambitieus voornemen te laten slagen, is door het op te splitsen in haalbare deeldoelen en vervolgens een plan te maken dat uiteindelijk leidt tot het grotere doel.
- Vertel anderen over je voornemen. Door je voornemen met anderen te delen, vergroot je de kans op succes. Het kan ook helpen een gezamenlijk voornemen te hebben en elkaar aan te moedigen.
- Zorg voor opvolging. Een goede manier om je belofte na te komen, is door herinneringen in je agenda te zetten om te evalueren hoe het gaat, bijvoorbeeld aan het einde van elke maand. Als je even bent afgedwaald, krijg je zo een herinnering én een kans om opnieuw te beginnen.
- Koppel een nieuwe gewoonte aan een bestaande. Nieuwe routines aanleren is moeilijk. Een handige truc is om je nieuwe gewoonte te koppelen aan iets wat je al automatisch doet. Als je bijvoorbeeld elke dag tien push-ups wilt doen, kun je dat altijd doen na het tandenpoetsen - een vaste gewoonte.
- Beloon jezelf. Veranderen is niet gemakkelijk. Het is belangrijk om je successen te vieren - elke stap die je zet richting je doel. Beloon jezelf met iets waar je blij van wordt, iets om naar uit te kijken.
Het hoeft niet per se op 1 januari
Doelen stellen is een goede manier om verandering in je leven te brengen, en dat dit net op Nieuwjaar gebeurt, is eigenlijk niet zo belangrijk. Je kunt op elk moment van het jaar doelen stellen. Het belangrijkste is wat daarna komt: je doel bereiken.
Hoe kan Doktr je helpen?
Veel goede voornemens draaien om gezondheid. Via de Doktr-app krijg je snel online advies van een huisarts of psycholoog. Of je nu vragen hebt over je lichamelijke gezondheid, stress of het opbouwen van een gezonde routine: je krijgt direct deskundige ondersteuning. Zo wordt volhouden net een stukje makkelijker.
