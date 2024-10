Hoe herken je een luchtweginfectie?

Wat is een luchtweginfectie?

Een luchtweginfectie is een infectie van de slijmvliezen in de luchtwegen die wordt veroorzaakt door virussen of bacteriën. De lucht die we inademen, bevat onzichtbare ziekmakers. Als zo'n microbe zich nestelt in het slijmvlies, kan een infectie ontstaan.

Bovenste luchtwegen versus onderste luchtwegen

Zowel de bovenste luchtweg als de onderste kan ontstoken geraken.

Een ontsteking van de bovenste luchtweg wordt veroorzaakt door virussen en gaat vanzelf over. Voorbeelden hiervan zijn: verkoudheid, keelontsteking en sinusitis. Een bovenste luchtweginfectie kan wel overschakelen naar een onderste luchtweginfectie.

Een ontsteking van de onderste luchtweg kan zowel door een virus als een bacterie worden veroorzaakt en kan leiden tot ernstige aandoeningen, zoals bronchitis en longontsteking. Vaak is een behandeling hierbij nodig.

Symptomen

Ook hier verschillen de symptomen van de bovenste en onderste luchtweginfecties.

Symptomen van een bovenste luchtweginfectie:

Hoesten

Keelpijn

Heesheid

Loopneus of een verstopte neus

Pijn in de neusbijholten

Niezen

Hoofdpijn

Tranende ogen

Oorpijn

Koorts

Symptomen van een onderste luchtweginfectie:

Pijn in borst

Keelpijn

Hoofdpijn

Koorts

Slijm ophoesten (mogelijks met bloed)

Gevoel van ziekte en vermoeidheid

Wanneer een arts contacteren?

Dat hangt van persoon tot persoon af. Sommige lopen meer risico dan anderen. Denk maar aan 75-plussers, mensen met een verminderde weerstand en patiënten die eerder al een dergelijke infectie hebben gehad. Deze mensen gaan bij de eerste symptomen best even langs bij een arts. Ook gezonde mensen moeten toch best langsgaan als ze kortademig zijn, een hoge koorts hebben (38°-38,5°) en veel slijm opgeven (met bloed) of als de infectie langer dan twee weken duurt.

