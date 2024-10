Moet je je laten vaccineren tegen griep?

Wanneer vaccineren tegen het griepvirus?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en eind december. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Want elk jaar circuleren er andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast. Het griepvaccin is veilig, ook tijdens de zwangerschap.

Welk griepvaccin voor 2022-2023?

In België zijn er voor het griepseizoen 2022-2023 vier quadrivalente griepsvaccins (twee influenza A- en twee influenza B-componenten) beschikbaar:

Alpha-RIX Tetra

Vaxigrip Tetra

Influvac Tetra

Efluelda, een “hoog gedoseerd” vaccin voor 65-plussers. Deze vergoedt het RIZIV alleen voor mensen die in een instelling verblijven (rusthuis, bejaardentehuis,…)

Als de arts "griepvaccin" voorschrijft in plaats van een vaccinnaam, kan de apotheker kiezen om één van de eerste drie bovengenoemde vaccins te geven.

Kinderen die voor de eerste keer worden gevaccineerd en jonger zijn dan 9 jaar moeten binnen de 4 weken een tweede dosis krijgen.

Hoe moet ik mij laten vaccineren?

50-plussers kunnen zonder voorafgaand document het griepvaccin gaan ophalen bij de apotheek. De apotheker zal je leeftijd controleren en enkele vragen stellen (over mogelijke allergieën). De apotheker zal je nadien het vaccin voorschrijven en afleveren en advies geven hoe je dit het best bewaart. Nadien maak je een afpsraak bij je huisarts om je griepvaccin toe te dienen.

Voor personen die tot een risicogroep behoren is de situatie anders. Behoor je tot een risicogroep, dan heb je wel een medisch document nodig van je huisarts voor je naar de apotheker gaat. Je krijgt wel prioriteit om je vaccin af te halen.

Behoor je niet tot een risicogroep en je bent geen 50 jaar? Dan heb je ook een document nodig voor je naar de apotheker gaat. De apotheker zal je het vaccin afleveren in functie van de beschikbaarheid nadat de prioritaire doelgroepen gevaccineerd zijn.

Wie behoort er tot een risicogroep?

Personen met een risico op complicaties

Zwangere vrouwen

Iedereen ouder dan 6 maanden die lijdt aan een chronische aandoening van longen, hart, lever, nieren, aan metabole of neuromusculaire aandoeningen of een immuniteitsstoornis hebben

Iedereen vanaf 65 jaar

Personen die verblijven in een instelling

Kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar onder aspirinetherapie

Personen werkzaam in de gezondheidssector

Personen die onder hetzelfde dak wonen dan;

De risicopersonen uit groep 1

Kinderen jonger dan 6 maand

Gezonde mensen vanaf 50 jaar (ook al hebben ze geen risicoaandoening). Bespreek dit best met je huisarts. Mensen die roken, excessief drinken en zwaarlijvig zijn (BMI>30) hebben ook meer kans op complicaties.

Kan ik bijwerkingen krijgen van het griepvaccin?

Op de plaats van de prik kan je de eerste dag wat pijn, roodheid of een kleine zwelling hebben. Hoofdpijn en koorts kunnen ook voorkomen, maar dit is zeldzaam. Allergische reacties komen zelden voor. Als je een allergische reactie kreeg op een eerdere vaccinatie bespreek je dit het best eerst even met je huisarts.

Krijg je de griep door je griepvaccin?

Nee, het bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Het vaccin doet je lichaam wel verdedigingsstoffen aanmaken, maar maakt je niet ziek. Ben je kort na je inspuiting toch ziek? Dan werd je waarschijnlijk net voor je prik reeds besmet of heb je te maken met een ander virus.

Hoeveel kost het griepvaccin?

De kostprijs van het vaccin bedraagt in het algemeen ongeveer 16 euro.

Behoor je tot een risicogroep? Dan betaal je ongeveer 4 euro (2,5 euro voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming hebben).

Behoor je niet tot een risicogroep? Dan betaal je de volledige prijs van ongeveer 16 euro.

Verblijf je in een gesubsidieerde zorginstelling? Dan is het vaccin gratis (het gaat hier om woonzorgcentra, psychiatrische instellingen voor lang verblijf of instellingen voor personen met een beperking)