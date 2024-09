Oorzaken van genitale jeuk

Als je een probleem hebt met je uitwendige geslachtsorganen (vulva), kan dat komen door de vagina, huid, urinewegen of darmen. Jeuk en een branderig gevoel zijn veelvoorkomende symptomen en kunnen door veel zaken worden veroorzaakt.

Dit zijn enkele frequente en meer ongebruikelijke oorzaken:

Schimmelinfectie is een veelvoorkomende aandoening die jeuk en afscheiding veroorzaakt.

is een veelvoorkomende aandoening die jeuk en afscheiding veroorzaakt. Eczeem , bijvoorbeeld door overgevoeligheid voor inlegkruisjes, zeep of wasmiddelen.

, bijvoorbeeld door overgevoeligheid voor inlegkruisjes, zeep of wasmiddelen. Soa's van verschillende aard kunnen jeuk en een branderig gevoel veroorzaken.

van verschillende aard kunnen jeuk en een branderig gevoel veroorzaken. Bacteriële vaginose kan jeuk veroorzaken, vooral als er sprake is van een bijkomende schimmelinfectie.

kan jeuk veroorzaken, vooral als er sprake is van een bijkomende schimmelinfectie. Urine-incontinentie of urineverlies kan irritatie, een branderig gevoel en jeuk veroorzaken.

kan irritatie, een branderig gevoel en jeuk veroorzaken. Lichen sclerosus is een ziekte die jeuk en huidveranderingen veroorzaakt in de genitale zone.

is een ziekte die jeuk en huidveranderingen veroorzaakt in de genitale zone. Dunne en broze slijmvliezen komen vaak voor na de menopauze en kunnen irritatie, jeuk en een branderig gevoel veroorzaken.

komen vaak voor na de menopauze en kunnen irritatie, jeuk en een branderig gevoel veroorzaken. Vulvakanker is een veel zeldzamere oorzaak, maar kan wel langdurige jeuk en een branderig gevoel veroorzaken.

is een veel zeldzamere oorzaak, maar kan wel langdurige jeuk en een branderig gevoel veroorzaken. Draadwormen, schurft of schaamluis kunnen ook jeuk veroorzaken in de genitale zone.

Advies bij vaginale jeuk Heb je last van genitale jeuk?

Oorzaken van een branderig gevoel in je vagina

In sommige gevallen is het belangrijkste symptoom een branderig gevoel in de genitaliën, wat ook een veelvoorkomende klacht is. Sommige mensen beschrijven een branderig gevoel in de genitale zone, dat vooral uitgesproken kan zijn tijdens het vrijen. Een branderig gevoel in de vagina kan door veel zaken worden veroorzaakt.

Dit zijn enkele voorbeelden:

Urineweginfecties veroorzaken vaak een branderig gevoel bij het plassen.

veroorzaken vaak een branderig gevoel bij het plassen. Mycoplasma in de genitale zone kan een branderig gevoel veroorzaken bij het plassen. Jeuk komt ook vaak voor.

in de genitale zone kan een branderig gevoel veroorzaken bij het plassen. Jeuk komt ook vaak voor. Schimmelinfecties kunnen zowel een branderig gevoel als jeuk veroorzaken, vaak in combinatie met vaginale afscheiding.

kunnen zowel een branderig gevoel als jeuk veroorzaken, vaak in combinatie met vaginale afscheiding. Vestibulitis kan worden ervaren als een branderig gevoel in de genitale zone en wordt veroorzaakt door overgevoeligheid van de zenuwen rond de vaginale opening.

kan worden ervaren als een branderig gevoel in de genitale zone en wordt veroorzaakt door overgevoeligheid van de zenuwen rond de vaginale opening. Soa's , zoals chlamydia en gonorroe, kunnen symptomen veroorzaken zoals een branderig gevoel of pijn, vooral bij het plassen.

, zoals chlamydia en gonorroe, kunnen symptomen veroorzaken zoals een branderig gevoel of pijn, vooral bij het plassen. Symptomen van de menopauze kunnen zich op verschillende manieren uiten. Een branderig gevoel in de genitaliën tijdens de menopauze is niet ongewoon, omdat de slijmvliezen droger en wat kwetsbaarder worden.

Wat kun je zelf doen?

Er zijn zaken die je zelf kunt doen om het risico op vaginaal ongemak te verminderen. Veel mensen wassen zich te veel of met de verkeerde producten, wat het vaginale milieu kan aantasten. De vagina gedijt het beste in een zure omgeving, waar goede bacteriën floreren. Er zijn verschillende bacteriën in de vagina die de vagina schoonhouden, en normaal gezien is er een dominantie van bacteriën van het type lactobacillen, die onder andere melkzuur produceren dat de omgeving zuur houdt.

Dit zijn enkele tips:

Was je genitale zone eenmaal per dag.

Gebruik milde zeep voor intieme hygiëne. Gewone zeep heeft een te hoge pH-waarde en kan de intieme zone te sterk uitdrogen.

Vermijd spoelen in de vagina.

Draag geen te strakke kleding als je vaak ongemak ervaart in de genitale zone.

Draag ondergoed van natuurlijke materialen zoals katoen of bamboe.

Slaap gerust zonder ondergoed.

Heb geen seks als je dat niet wilt.

Heb geen onbeschermde seks.

Behandeling

Het is belangrijk om de oorzaak van de symptomen te achterhalen en de behandeling daarop af te stemmen.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Je moet medische hulp zoeken in de volgende gevallen:

Als de jeuk niet weggaat.

Als je jeukende uitslag hebt.

Als je medicijnen zonder voorschrift hebt geprobeerd en die geen verbetering brengen.

Als de symptomen steeds terugkomen.

Hoe kan Doktr je helpen?

Genitale problemen kunnen veel zorgen baren en het is belangrijk om ze serieus te nemen.

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen en je advies geven. Indien nodig word je doorverwezen voor verder onderzoek.

Schreef de dokter medicatie voor? Dan vind je de voorschriften meteen terug in de app of op je elektronische identiteitskaart (eID).

