Wat is schurft?

Schurft of scabiës is een huidziekte die wordt veroorzaakt door een mijt, een klein spinachtig diertje. De mijt kruipt onder de huid en de uitwerpselen van het dier veroorzaken meestal hevige jeuk, vooral 's avonds en 's nachts.

Hoe kun je schurft herkennen?

Schurft veroorzaakt hevige jeuk, vooral 's avonds en 's nachts. Jeuk kan overal op het lichaam voorkomen, maar meestal niet op het hoofd.

De jeuk, die het gevolg is van overgevoeligheid voor de uitwerpselen van de schurftmijt, begint vaak pas 4 tot 6 weken na de besmetting. In deze periode kun je anderen besmetten, ook al vertoon je geen symptomen. Als je ooit schurft hebt gehad en opnieuw besmet raakt, kun je al binnen een paar dagen last krijgen van jeuk.

De zichtbare symptomen van schurft verschillen van persoon tot persoon en kunnen een of meer van de volgende zijn:

Zigzagvormige, centimeterlange, draadachtige patronen onder de huid. Het zijn eigenlijk de gangetjes van de schurftmijt. Ze zijn het gemakkelijkst te zien op de handen (in de plooien tussen de vingers) en voeten, maar zelfs daar zijn ze soms moeilijk waar te nemen. Andere plekken op de huid waar ze kunnen voorkomen, zijn rond de navel, op de rug, op de tepels en op de geslachtsdelen.

langs de patronen. Schrammen, geïnfecteerde kleine wondjes en huidveranderingen die lijken op eczeem.

Bij ouderen en personen met een verzwakt immuunsysteem kunnen extreem veel schurftmijten in en op de huid aanwezig zijn, waardoor er korsten ontstaan die schurftmijten bevatten. Dit is een speciale vorm van schurft die scabiës crustosa wordt genoemd.

Hoe krijg je schurft?

Schurft wordt overgedragen door nauw lichamelijk contact, zoals elkaars hand vasthouden of in hetzelfde bed slapen, met iemand die schurft heeft. Scabiës kan ook worden overgedragen via kleding, beddengoed en handdoeken, hoewel dit niet vaak voorkomt.

Wat kun je zelf doen?

Na een behandeling tegen schurft treedt vaak aanhoudende jeuk op. Dit komt doordat dode schurftmijten of hun uitwerpselen in de huid achterblijven, wat een allergische reactie veroorzaakt. Wanneer de buitenste huidlaag wordt vervangen door de aangroei van nieuwe huidcellen, verdwijnt de jeuk.

Je kunt jeuk verlichten en het risico op besmetting van anderen verminderen door het volgende te doen:

Jeuk die na de behandeling blijft optreden, kun je behandelen met hydrocortisoncrème

of -zalf of antihistaminetabletten, die je zonder voorschrift kunt kopen.

Vermijd contact met ouderen. Als je in een omgeving met ouderen werkt, is het raadzaam om je leidinggevende in te lichten en thuis te blijven tot de behandeling achter de rug is.

Om van alle schurftmijten af te komen, is het ook belangrijk om je woning grondig schoon te maken. Volg de onderstaande tips om het risico op besmetting te verkleinen:

Was je handen grondig en vaak met vloeibare zeep en water. Droog je handen met keukenpapier.

Was beddengoed, kleding, handdoeken en ander textiel in huis op minstens 60 graden Celsius om de schurftmijten te doden.

Was ook al het zachte speelgoed van je kinderen.

Stofzuig grondig, ook de bedden en meubels.

Schoenen en andere moeilijk wasbare artikelen, zoals textiel dat niet op 60 graden kan worden gewassen, zet je het best twee tot drie dagen buiten in een afgesloten zak.

Behandeling van schurft

Het is belangrijk om te weten of je wel degelijk schurft hebt. Zie je zelf geen typische schurftgangetjes, ga dan naar je huisarts, die met een microscoop zal kijken. Is de diagnose scabiës, houd dan rekening met de onderstaande punten:

Behandel schurft met Zalvor, een vloeibaar geneesmiddel dat op het lichaam wordt aangebracht. Zalvor is op voorschrift verkrijgbaar in de apotheek en moet twee keer worden aangebracht met een tussenpoos van een week.

Het is belangrijk dat alle mensen die samenwonen op hetzelfde moment behandeld worden om te voorkomen dat iemand die nog geen symptomen vertoont de infectie verder verspreidt.

Er kunnen ook geneesmiddelen op voorschrift nodig zijn, als je bijvoorbeeld schurftkorsten hebt of om de een of andere reden geen Tenutex kunt gebruiken.

Zorg ervoor dat je je woning grondig schoonmaakt om het risico dat je opnieuw besmet raakt te verkleinen.

Wanneer moet je medische hulp inschakelen?

Neem contact op met een huisarts in de volgende gevallen:

Je denkt dat je scabiës hebt, omdat je bijvoorbeeld schurftgangetjes op je huid ziet.

Je hebt ernstige jeuk.

Je hebt vier weken na de behandeling nog steeds jeuk of de jeuk is gestopt, maar komt terug.

Als je samenwoont of nauw contact hebt gehad met iemand bij wie schurft is vastgesteld, moet je ook worden behandeld. Je kunt besmet zijn met schurft, maar nog geen symptomen vertonen.

Hoe kan Doktr je helpen?

De erkende Belgische artsen op de Doktr-app kunnen je helpen bij het beoordelen van de symptomen en kunnen je een behandeling voorschrijven. Ze kunnen je ook doorverwijzen voor een lichamelijk onderzoek.

