Eczeem (dermatitis)

Wat is eczeem?

Eczeem of dermatitis is een verzamelnaam voor verschillende soorten huidaandoeningen. Het gemeenschappelijke kenmerk is beschadiging en ontsteking van de bovenste huidlaag, wat leidt tot een droge, schilferige huid en jeuk. Er kunnen zich dan blaasjes, vlekken, scheurtjes en kleine wondjes vormen. De symptomen komen voor op verschillende lichaamsdelen, afhankelijk van het type eczeem. Eczeem aan de handen en armen komt zeer vaak voor, maar de aandoening kan ook het gezicht, de voeten, benen en hoofdhuid aantasten.

Een belangrijk element van de behandeling van eczeem is de natuurlijke beschermlaag van de huid te herstellen, bijvoorbeeld door uitdroging te voorkomen en regelmatig een vochtinbrengende crème aan te brengen.

Wat zijn de verschillende soorten eczeem en wat zijn hun oorzaken?

Atopisch eczeem wordt ook wel kindereczeem genoemd omdat het vaak voorkomt bij jonge kinderen. Het verschijnt vaak op de wangen en in huidplooien.

Contactdermatitis of contacteczeem kan worden veroorzaakt door allergieën, zoals een nikkelallergie. Er bestaat ook een vorm van contacteczeem die niet te wijten is aan een allergie.

Seborroïsche dermatitis, ook bekend als seborroïsch eczeem of schilferende dermatitis, veroorzaakt een droge, schilferige huid, vooral op het hoofd, maar ook rond de oren en wenkbrauwen en op de borst.

Nummulair eczeem of discoïde dermatitis veroorzaakt rode, jeukende plekken ter grootte van een muntstuk. Dit type eczeem verschijnt meestal op de armen of benen.

Hypostatisch eczeem of eczeem aan de onderbenen is een jeukende huiduitslag die vaak gepaard gaat met beenzweren en spataderen bij ouderen.

Dyshidrotisch eczeem, ook wel pompholyx genoemd, is een chronische huidaandoening die jeuk en plotselinge uitbraken van blaasjes op de handpalmen, vingers en voeten veroorzaakt.

Wintereczeem is hetzelfde als koudeallergie of koude-urticaria.

Stresseczeem of stressdermatitis is een vorm van eczeem die wordt veroorzaakt door stress. Het verschijnt in de vorm van rode vlekken op het gezicht, de hals, polsen, handen en knieën.

Hoe eczeem verlichten?

Als je last hebt van eczeem, is het zeer belangrijk om goed voor je huid te zorgen. Het is nodig om de huid te beschermen tegen uitdroging en de bovenste huidlagen te hydrateren. Zoek een verzachtende crème die bij je huid past.

Zes tips om eczeem te verlichten:

Breng een verzachtende crème of een eczeemcrème aan, zowel preventief als bij eczeem. Smeer regelmatig de hele dag door.

Gebruik producten voor een droge en gevoelige huid die de huid niet uitdrogen.

Vermijd de huid bloot te stellen aan irriterende stoffen zoals parfums en chemicaliën.

Kleed je niet te warm aan, want transpiratie kan de jeuk verergeren.

Zoek andere manieren dan krabben om jeuk te verlichten. Tik zachtjes op de huid of breng een verzachtend product aan. Breng koelde crème aan en bewaar deze in de koelkast. Knip je nagels kort.

Als jij of je kind last heeft van licht eczeem, probeer dan een vrij verkrijgbare cortisonecrème. Dit advies geldt voor kinderen ouder dan twee jaar; gebruik voor kinderen jonger dan twee jaar geen cortisonecrème zonder medisch advies.

Hoe wordt eczeem behandeld ?

De behandeling van eczeem is er vooral op gericht de ontsteking te verminderen en de integriteit en soepelheid van de huid te herstellen. Er zijn verschillende soorten behandelingen afhankelijk van het type eczeem. De leeftijd, de plaats en de ernst van het eczeem zijn ook belangrijke factoren bij de keuze van een behandeling.

Eczeem kan worden voorkomen door regelmatig een verzachtende crème aan te brengen op de droge huid. Een bestaande eczeemplek daarentegen wordt behandeld met een corticoïdecrème op voorschrift van een arts. Breng geen vochtinbrengende crème aan op een eczeemplek.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

In de volgende gevallen moet je een arts raadplegen:

Als je eczeem niet verbetert nadat je gedurende een week een vrij verkrijgbare cortisonecrème hebt aangebracht.

Als je eczeem zich uitbreidt.

Als je eczeem veel problemen veroorzaakt en niet verbetert met de gebruikelijke behandeling.

Veelgestelde vragen

Hier volgen enkele vragen en antwoorden over eczeem.