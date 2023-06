Het is belangrijk dat je je laat testen als je onbeschermde seks hebt gehad of als je last hebt van een branderig gevoel en afscheiding uit het genitale gebied. Dit zijn symptomen die het gevolg kunnen zijn van chlamydia.

Chlamydia is de meest voorkomende soa in België en wordt voornamelijk overgedragen via vaginale of anale geslachtsgemeenschap.

Wat is chlamydia?

Chlamydia is een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie. Je wordt niet immuun als je eenmaal chlamydia hebt; je kunt meerdere keren besmet raken.

Als je vermoedt dat je besmet bent, moet je een chlamydiatest doen. Als uit de test blijkt dat je chlamydia hebt, word je behandeld met antibiotica om van de ziekte af te komen.

Wat is de oorzaak van chlamydia?

Chlamydia wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Die bacterie kan de urinebuis, het rectum, de keel, de baarmoederhals en de vagina infecteren. De ogen kunnen ook besmet worden door contactinfectie, door bijvoorbeeld met besmette handen je ogen aan te raken.

Hoe krijg je chlamydia?

De infectie wordt verspreid tijdens onbeschermde seks, vooral vaginale of anale seks.

De incubatietijd tussen besmetting en symptomen is kort, een paar dagen tot een week. Veel mensen die besmet zijn hebben geen symptomen, maar kunnen de bacterie toch verspreiden.

Wat zijn de symptomen van chlamydia?

Symptomen bij vrouwen

De meeste vrouwen (tot wel 90% van de gevallen) ervaren geen symptomen of klachten van een chlamydia-infectie. Toch kunnen ze de ziekte verder verspreiden.

Klachten die je als vrouw wel kunt hebben door chlamydia:

Pijn of een branderig gevoel in de onderbuik, bijvoorbeeld bij het plassen

Veranderde vaginale afscheiding

Vaginaal bloedverlies na seksueel contact

Bloeding tussen de menstruaties door

Pijn tijdens seksueel contact

Anale pijn

Vochtverlies uit de anus

Pijn tijdens de ontlasting

Oogontsteking (zelden)

Symptomen bij mannen

Chlamydia kan de volgende klachten veroorzaken bij mannen:

Pijn of een branderig gevoel in de onderbuik, bijvoorbeeld bij het plassen

Verlies van (wit) vocht uit de penis

Zwelling en pijn in het scrotum

Anale pijn

Vochtverlies uit de anus

Pijn tijdens de ontlasting

Oogontsteking (zelden)

Wat kun je zelf doen?

Je kunt voorkomen dat je besmet raakt door bescherming te gebruiken wanneer je seks hebt, zoals een condoom, vrouwencondoom of beflapje.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Je moet je laten testen op chlamydia als je onbeschermde seks hebt gehad of als je symptomen hebt die het gevolg kunnen zijn van chlamydia.

De symptomen van chlamydia lijken op die van verschillende andere infecties, zoals urineweginfecties, schimmelinfecties of gonorroe. Je moet daarom hulp krijgen om je symptomen te beoordelen zodat je de juiste behandeling krijgt.

De test kan worden afgenomen in de vorm van een urinemonster. Het kan ook gaan om een monster uit de vagina, het rectum of de mond. Een monster uit de vagina of het rectum wordt genomen met een wattenstaafje.

Behandeling van chlamydia

Als uit de test blijkt dat je chlamydia hebt, word je behandeld met antibiotica die je in de vorm van tabletten inneemt. Tot 7 dagen na de start van de behandeling mag je geen seks hebben om te voorkomen dat je iemand anders besmet of opnieuw besmet raakt. Dit geldt voor alle vormen van seks, inclusief vaginale geslachtsgemeenschap, anale geslachtsgemeenschap en orale seks. Als je de instructies voor de behandeling opvolgt, geraak je van de infectie af.

Het kan zijn dat je nog een test nodig hebt om te zien of de behandeling heeft gewerkt. Dat is het geval als je vergeten bent het antibioticum volgens de instructies in te nemen, als je tijdens de behandeling seks met iemand hebt gehad, als je diarree hebt gehad, overgegeven hebt of zwanger bent.

Zo’n controletest kan op zijn vroegst 4 weken na voltooiing van de behandeling worden gedaan.

Vertel je sekspartners dat je chlamydia hebt

Test je positief voor chlamydia? Breng je sekspartners van de afgelopen 6 maanden op de hoogte. Ook zij zullen zich moeten laten testen en zullen behandeling nodig hebben als ze chlamydia hebben opgelopen.

Vertel je het hen liever niet persoonlijk? Dan kun je dat ook doen via Partneralert. Via deze website kun je anonieme berichten sturen naar seksuele partners van wie je het e-mailadres of telefoonnummer hebt.

