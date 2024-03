Wat is de morning-afterpil?

De morning-afterpil, of noodpil, is een manier om zwangerschap te voorkomen als je vergeten bent anticonceptie te gebruiken, als je de pil niet regelmatig neemt of als de bescherming niet heeft gewerkt: bijvoorbeeld als het condoom is gescheurd, als je vergeten bent de pil in te nemen of als je hebt overgegeven of diarree hebt gehad in de uren na het slikken van de pil. Er zijn twee soorten, één op basis van levonorgestrel en één op basis van ulipristal.

Hoe werkt de morning-afterpil?

Dit noodanticonceptiemiddel bevat dezelfde hormonen als de anticonceptiepil, maar in een hogere dosis. Het beschermt tegen zwangerschap door de eisprong te remmen of uit te stellen. Als er echter al bevruchting heeft plaatsgevonden, kan de pil de zwangerschap niet meer onderbreken.

De noodpil is geen voorbehoedsmiddel, maar een noodoplossing na risicovolle seks. Je moet een ander noodanticonceptiemiddel gebruiken als je daarna weer onbeschermde seks hebt. Het is ook raadzaam om een condoom te gebruiken tot 7 dagen na inname van het noodanticonceptiemiddel.

Wanneer kan ik de morning-afterpil innemen?

Je mag de noodpil meerdere keren in dezelfde maand innemen, er is geen beperking. Ze biedt echter niet zo'n betrouwbare bescherming als de pil of andere anticonceptiemethoden. Omdat de dosis hormonen hoger is, heeft noodanticonceptie ook een grotere impact op het lichaam.

De morning-afterpil is een noodoplossing als je je bescherming vergeten bent, of als deze laatste niet heeft gewerkt. Ze is niet geschikt als regelmatige bescherming tegen zwangerschap. We raden je aan om medisch advies in te winnen om uit te zoeken welke anticonceptiemethode voor jou de beste is.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Dit noodanticonceptiemiddel kan onder andere de volgende bijwerkingen hebben:

Invloed op de menstruatiecyclus: de menstruatie kan vroeger of later komen dan verwacht

Onregelmatige bloedingen

Hoofdpijn

Misselijkheid en maagpijn

Duizeligheid

Pijnlijke borsten (mastodynie), enkel in het geval van de pil op basis van ulipristal

Of je nu ongesteld bent of niet, je moet drie of vier weken na het nemen van de noodpil een zwangerschapstest doen om er zeker van te zijn dat je niet zwanger bent.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen met advies over noodanticonceptie.

Schreef de dokter een noodanticonceptie voor? Dan vind je het voorschrift meteen terug in de app of op je elektronische identiteitskaart (eID).

Krijg snel hulp in de Doktr-app

