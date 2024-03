Wat is endometriose?

Endometriose betekent dat weefsel dat lijkt op het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder is gaan groeien. Het endometrium is de naam van het weefsel dat de binnenkant van de baarmoeder bedekt. Het kan uiteindelijk uitgroeien tot grote weefselgebieden die endometriumzakjes worden genoemd, vaak op de eierstokken en de buikwand.

Het weefsel kan ook aan de buitenkant van de baarmoeder worden gevonden, op de blaas, darm of het buikvlies. In zeldzame gevallen kan endometriose op totaal andere plaatsen voorkomen, zoals de longen.

Deze weefsels veroorzaken hevige pijn, vooral tijdens de menstruatie. Het endometriumweefsel gedraagt zich als het baarmoederslijmvlies. Het wordt dikker, breekt af en bloedt elke cyclus uit. Maar omdat het op de verkeerde plaats zit, heeft het geen manier om uit het lichaam te komen en komt het vast te zitten. Dat kan leiden tot littekenweefsel en verklevingen.

Op welke leeftijd kun je endometriose krijgen?

Endometriose komt vooral voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd vanaf het einde van de tienerjaren tot de vroege veertiger jaren.

Wat is de oorzaak van endometriose?

Wat precies de oorzaak is van endometriose is niet duidelijk. Het is waarschijnlijk een combinatie van verschillende factoren, waaronder genetica, immunologie en omgeving.

Een veelgehoorde theorie is dat het menstruatiebloed dat cellen of delen van het baarmoederslijmvlies bevat, terug door de eierstokken naar de buik is gestroomd in plaats van het lichaam te verlaten. Dat wordt retrograde menstruatie genoemd.

Studies hebben aangetoond dat de kans groter is dat je de aandoening hebt als je een genetisch familielid hebt met endometriose.

Wat zijn de symptomen van endometriose?

Het meest voorkomende symptoom van endometriose is hevige pijn, maar de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Het komt vaak voor dat de symptomen beginnen in de adolescentie. Andere symptomen zijn:

Hevige menstruatiepijn die kan beginnen voor je menstruatie en tijdens je menstruatie enkele dagen kan aanhouden

Pijn tijdens het vrijen

Buikpijn bij het plassen of bij ontlasting, vooral tijdens de menstruatie

Langere en zwaardere menstruaties en/of tussentijds bloedverlies

Onvruchtbaarheid, moeite om zwanger te worden

Maagproblemen zoals diarree, obstipatie of winderigheid, vooral tijdens je menstruatie

Zich onwel voelen, vermoeidheid, misselijkheid

Deze symptomen verdwijnen meestal na de menopauze, maar bij sommige mensen blijft de pijn.

Wat kun je zelf doen?

Hier zijn enkele voorbeelden van dingen die je zelf kunt doen om de pijn te verlichten:

Hitte. Een verwarmd kersenpitkussen op je buik kan goed voelen.

Een verwarmd kersenpitkussen op je buik kan goed voelen. Voeding. De pijn kan variëren afhankelijk van je dieet. Hou bij wat je eet en hoe je je daarna voelt om te bepalen waardoor je minder pijn hebt.

De pijn kan variëren afhankelijk van je dieet. Hou bij wat je eet en hoe je je daarna voelt om te bepalen waardoor je minder pijn hebt. Lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is effectief tegen pijn.

Behandeling van endometriose

Er bestaat geen genezing voor endometriose, maar het kan wel verlicht, behandeld en gecontroleerd worden. Na de menopauze, wanneer je stopt met menstrueren, verdwijnt de ziekte meestal.

De behandeling wordt afgestemd op je klachten en levenssituatie, bijvoorbeeld als er een wens is om te proberen zwanger te worden. De behandeling bestaat meestal uit het toedienen van hormonen om je menstruatie te stoppen en medicijnen om de pijn te verlichten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om endometriose operatief te verwijderen.

Endometriose gaat vaak gepaard met periodes van ziekteverlof, herhaalde operaties, moeilijkheden bij het krijgen van kinderen en daaropvolgende vruchtbaarheidsbehandelingen. Psychotherapie kan helpen bij het omgaan met pijn en andere gevolgen.

Wanneer moet je medische hulp inschakelen?

Als je last hebt van hevige pijn tijdens je menstruatie die niet echt overgaat met medicijnen zonder voorschrift, of als je andere symptomen hebt die mogelijk te wijten zijn aan endometriose, moet je medische hulp inroepen.

