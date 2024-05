Gonorroe (druiper)

Gonorroe of druiper is een seksueel overdraagbare aandoening die meestal leidt tot een infectie van de urinewegen, het rectum of de keel. Gonorroe kan ook een baarmoederontsteking veroorzaken. Als je vermoedt dat je besmet bent met gonorroe, is het essentieel je te laten testen en behandelen.