Wat is vaginisme?

Vaginisme

Vaginisme is een aandoening die voor veel vrouwen een grote impact heeft, maar waar vaak moeilijk over gesproken wordt. Ze zorgt voor onvrijwillige samentrekkingen van de vaginale spieren wanneer iets wordt ingebracht, zoals een tampon of tijdens seks, wat pijn en ongemak veroorzaakt. We leggen uit wat vaginisme is, maar ook hoe je het kunt herkennen en behandelen.