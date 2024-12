Wat is een candida-infectie?

Candida is een schimmelinfectie die veroorzaakt wordt door gistachtige schimmels. In de vagina bevinden zich bacteriën en schimmels, wat volkomen normaal is. Wanneer er echter te veel van deze schimmels aanwezig zijn, kunnen ze zich in de huid rond de vagina nestelen.

Dit resulteert in een vaginale schimmelinfectie, ook candida-infectie genoemd. Hierdoor kun je last krijgen van jeuk in de vagina, witte afscheiding, geïrriteerd slijmvlies, pijn of een branderig gevoel.

Het je last van een candida-infectie? Spreek dan snel via video met een huisarts dankzij de Doktr-app. Zonder afspraak.

Wat zijn de oorzaken van een vaginale schimmelinfectie?

Vaginale schimmel wordt bijna altijd veroorzaakt door een gist, in de meeste gevallen candida albicans. Het is een gist die van nature voorkomt in de darmen, en bij sommige vrouwen ook in de vagina, zonder daarom problemen te veroorzaken.

In de vagina heerst een evenwicht van bacteriën en schimmels. Als het evenwicht verstoord wordt, kan er een overgroei van candida ontstaan, wat ontstekingen veroorzaakt. Dit kan op zijn beurt zorgen voor symptomen zoals jeuk, een branderig gevoel en vaginale afscheiding.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van candida, zoals:

Behandeling met antibiotica, wat de bacteriële flora en het pH-evenwicht in het genitale gebied kan verstoren

Verzwakking van het immuunsysteem

Zwangerschap of net voor de menstruatie, doordat hormoonspiegels een invloed hebben op de slijmvliezen en het immuunsysteem

Gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen of andere behandelingen die de oestrogeenspiegel kunnen verhogen

Onbeschermde seks met een nieuwe partner

Droge slijmvliezen, bijvoorbeeld tijdens en na de menopauze

Wat zijn de symptomen van candida?

Jeuk (meestal intens) en irritatie van het genitale slijmvlies

Een prikkend, branderig gevoel, vooral bij het plassen of vrijen

Roodheid en zwelling van het genitale gebied

Dikke, witte en korrelige afscheiding. De afscheiding kan ook een lichtgele kleur hebben of doorzichtig zijn, soms met een licht zure geur

De meeste vrouwen hebben wel eens last van dit probleem en doorgaans gaat het vanzelf over, maar het kan ook heel onaangenaam en storend worden.

Wat kun je zelf doen tegen candida?

Een schimmelinfectie gaat vaak binnen een paar dagen over. Is de jeuk vervelend en weet je zeker dat het om een schimmelinfectie gaat, gebruik dan vrij verkrijgbare antischimmelmiddelen. Krijg je echter last van een vaginale ontsteking tijdens je zwangerschap, overleg dan eerst met een arts of verloskundige.

Er zijn ook een aantal dingen die je kunt doen om de symptomen te verlichten. Hier zijn enkele voorbeelden:

Was je genitaliën niet te vaak.

Gebruik een milde olie in plaats van zeep om je te wassen.

Kies natuurlijke materialen voor je ondergoed, zoals katoen of bamboe.

Slaap gerust zonder ondergoed.

Vermijd seks als je een schimmelinfectie of pijn hebt om irritatie te vermijden.

Er is geen huismiddeltje met bewezen effect tegen vaginale schimmelinfectie.

Behandeling van een vaginale schimmelinfectie

Een schimmelinfectie gaat vaak vanzelf over, of met behulp van geneesmiddelen en zelfverzorging.

De behandeling is persoonlijk. Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de ernst van je klachten, of je risico loopt op een gecompliceerd beloop en hoe vaak je een schimmelinfectie hebt gehad.

In geval van milde of matige symptomen brengt een eenmalige behandeling of een korte (enkele dagen) kuur met antischimmelmedicatie vaak soelaas. Medicatie die ter hoogte van de vagina wordt aangebracht heeft meestal een goed effect.

Bij ernstige symptomen of terugkerende infecties kan een langere kuur met antischimmelmedicatie nodig zijn, of een combinatie van verschillende medicijnen, soms ook in tabletvorm.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Raadpleeg een arts als een van de volgende situaties van toepassing is:

Als je hevige jeuk en/of afscheiding hebt waarvan je de oorzaak niet kent

Als je medicijnen zonder voorschrift hebt geprobeerd en deze niet hebben geholpen

Als je vaak last hebt van schimmel, meer dan twee keer om de zes maanden

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je via video snel met een erkend huisarts, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen, je advies geven en een correcte behandeling voorschrijven.

Krijg snel hulp in de Doktr-app

Veelgestelde vragen

Hier hebben we enkele korte vragen en antwoorden over vaginale schimmelinfectie (candida) verzameld.

Kan een vaginale schimmelinfectie worden overgedragen tijdens seks? Genitale schimmel wordt niet beschouwd als een seksueel overdraagbare infectie . Een man kan wel een infectie oplopen tijdens seks met een vrouw die een lopende schimmelinfectie heeft. Je kunt ook een schimmelinfectie krijgen wanneer je vaak seks hebt met een nieuwe partner. Hierdoor kan de huid geïrriteerd raken en kunnen er kleine scheurtjes en wondjes ontstaan die het risico op een schimmelinfectie vergroten.

Hoe manifesteert een schimmelinfectie zich bij mannen? Genitale schimmel komt ook voor bij mannen, bijvoorbeeld op de schacht van de penis, de eikel, het scrotum, de liezen of de binnenkant van de dijen. Veelvoorkomende symptomen zijn : Jeuk die intens kan zijn Rode, droge en schilferige huid Uitslag die eruit kan zien als rode stippen Pijnlijke en gevoelige huid in de aangetaste streek Prikkend gevoel bij het plassen Korrelig, witachtig vocht verzameld in de voorhuid De symptomen van een vaginale ontsteking kunnen lijken op die van andere infecties. Als je de symptomen voor het eerst ervaart, is het een goed idee om medische hulp in te schakelen om uit te zoeken wat de oorzaak is. Genitale schimmel is onschuldig en gaat vaak vanzelf over. Behandeling is zelden nodig. Als de symptomen hinderlijk zijn, kun je antischimmelmiddelen (vaginale crèmes of zalf) gebruiken die verkrijgbaar zijn in de apotheek. Bij aanhoudende symptomen raadpleeg je beter een arts om andere problemen uit te sluiten.



