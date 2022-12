Urineweginfectie

Neem direct contact op met een arts in de volgende gevallen:

Indien je zeer ziek bent of koorts hebt

Indien je enorm veel last hebt van de blaasontsteking

Indien je behoort tot één van de volgende categorieën:

Mannen

Zwangere vrouwen

Kinderen

Mensen met diabetes

Mensen met een verminderde weerstand

Mensen met reeds bestaande blaas- of nierproblemen

Behoor je tot één van de bovenvermelde categorieën? Neem dan in ieder geval contact op met een huisarts (liefst met je eigen huisarts) voor medisch advies.

Laat ook best je urine onderzoeken. Een urinepotje kan je bij de apotheek verkrijgen. Plas eerst een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in het urinepotje (deze procedure kan ook bij de huisarts zelf gebeuren). In sommige gevallen zal je arts het urinestaal naar het labo sturen om de ziekteverwekker op te sporen. Er kan dan ook getest worden welk soort antibioticum het meest efficiënt is om de bacterie te bestrijden.