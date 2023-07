Wat is voedselvergiftiging?

Voedselvergiftiging is een maagziekte die wordt veroorzaakt door het consumeren van voedsel of drank die bacteriën, virussen, parasieten of giftige stoffen bevat.

Wat zijn de symptomen van voedselvergiftiging?

Voedselvergiftiging geeft symptomen die kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak. De symptomen treden vaak relatief snel op, een paar uur na het eten van besmet voedsel, en verdwijnen binnen één tot twee dagen.

Meestal veroorzaakt voedselvergiftiging een of meer van de volgende symptomen:

misselijkheid

braken

waterige diarree

buikpijn

koorts

Wat is de oorzaak van voedselvergiftiging?

Verontreinigingen kunnen in elk stadium van de voedselketen in voedsel terechtkomen, bij productie, oogst, verpakking, transport, opslag en bereiding. Ze kunnen aanwezig zijn in voedsel dat je in de supermarkt koopt of in voedsel dat je eet op restaurant. Je kunt ook ziek worden door de manier waarop je thuis met voedsel omgaat.

Een veel voorkomende oorzaak van voedselvergiftiging is voedsel dat buiten de koelkast is blijven liggen of niet genoeg is verhit. Hierdoor kunnen bepaalde bacteriën gifstoffen produceren in het voedsel. Dat veroorzaakt binnen een paar uur symptomen.

Voedselvergiftiging kan ook worden veroorzaakt door gifstoffen die in de grond en bij groenten zitten of door natuurlijke gifstoffen die in planten worden gevormd, zoals solanine in aardappelen en het gif in vliegenzwammen.

Een derde oorzaak van voedselvergiftiging is besmetting met bacteriën die een darminfectie veroorzaken, bijvoorbeeld salmonella, campylobacter of listeria.

Hoe voorkom je voedselvergiftiging?

Je kunt het risico om ziek te worden van voedsel verminderen door de volgende adviezen toe te passen:

Was je handen, keukengerei en werkoppervlakken vaak. Was je handen altijd met warm water en zeep voordat je gaat koken. Maak ook alle keukengerei en -oppervlakken schoon met warm water en afwasmiddel. Was je handen en keukengerei na het aanraken van rauw vlees, vis en kip.

Houd rauwe ingrediënten en kant-en-klaar voedsel gescheiden. Denk er bij het boodschappen doen, koken en bewaren van voedsel altijd aan om rauw vlees, kip, vis en zeevruchten uit de buurt van groenten en kant-en-klaar voedsel te houden om besmetting te voorkomen.

Denk er bij het boodschappen doen, koken en bewaren van voedsel altijd aan om rauw vlees, kip, vis en zeevruchten uit de buurt van groenten en kant-en-klaar voedsel te houden om besmetting te voorkomen. Kook je eten op de juiste manier. Je kunt veel verontreinigingen neutraliseren door voedsel op een veilige temperatuur te bereiden. Gebruik gerust een thermometer. Kip moet worden verhit tot minstens 65 graden. Als je kant-en-klaar voedsel eet, zorg er dan voor dat je het goed verhit.

Je kunt veel verontreinigingen neutraliseren door voedsel op een veilige temperatuur te bereiden. Gebruik gerust een thermometer. Kip moet worden verhit tot minstens 65 graden. Als je kant-en-klaar voedsel eet, zorg er dan voor dat je het goed verhit. Koel voedsel zo snel mogelijk af of vries het in. Dit is vooral belangrijk in de zomermaanden wanneer voedsel sneller bederft. Kleine hoeveelheden lauwwarm voedsel kun je meteen in de koelkast zetten, grotere hoeveelheden kun je eerst laten afkoelen. Verdeel het over kleinere bakjes zodat het sneller afkoelt.

Dit is vooral belangrijk in de zomermaanden wanneer voedsel sneller bederft. Kleine hoeveelheden lauwwarm voedsel kun je meteen in de koelkast zetten, grotere hoeveelheden kun je eerst laten afkoelen. Verdeel het over kleinere bakjes zodat het sneller afkoelt. Ontdooi bevroren voedsel in de koelkast. De veiligste manier om bevroren voedsel te ontdooien is het in de koelkast te zetten, niet op kamertemperatuur.

Hoelang duurt voedselvergiftiging?

De symptomen verdwijnen meestal binnen 24 uur, soms na een paar dagen.

Wat kun je zelf doen bij voedselvergiftiging?

De symptomen verdwijnen meestal binnen één tot twee dagen. Gedurende deze tijd zijn er dingen die je kunt doen om de symptomen te verlichten, je herstel te bevorderen en het risico op uitdroging te verminderen:

Geef je maag rust. Vermijd eten en drinken gedurende enkele uren in de meest acute fase.

Vermijd eten en drinken gedurende enkele uren in de meest acute fase. Drink weinig en vaak. Zuig op ijsblokjes of drink kleine slokjes water. Let op uitdrogingsverschijnselen, dat je kunt plassen en dat je urine niet te donker en geconcentreerd is.

Zuig op ijsblokjes of drink kleine slokjes water. Let op uitdrogingsverschijnselen, dat je kunt plassen en dat je urine niet te donker en geconcentreerd is. Begin kleine hoeveelheden te eten. Wanneer je je beter voelt, kun je beginnen met het eten van kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel, zoals koekjes, toast, bananen, gekookte aardappelen en rijst.

Wanneer je je beter voelt, kun je beginnen met het eten van kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel, zoals koekjes, toast, bananen, gekookte aardappelen en rijst. Vermijd bepaalde voedingsmiddelen en stoffen tot je je beter voelt. Dit zijn onder andere zuivelproducten, koffie en producten die cafeïne, alcohol of nicotine bevatten, en vet of sterk gearomatiseerd voedsel.

Dit zijn onder andere zuivelproducten, koffie en producten die cafeïne, alcohol of nicotine bevatten, en vet of sterk gearomatiseerd voedsel. Gebruik je eigen handdoek. Deel geen handdoeken en zorg ervoor dat je je handen wast met zeep na toiletgebruik.

Behandeling van voedselvergiftiging

Behandeling is zelden nodig en voedselvergiftiging gaat vanzelf over. Als de vergiftiging ernstig is, bijvoorbeeld door giftige paddenstoelen, moet je in het ziekenhuis worden behandeld. Dat geldt ook als je ernstige uitdrogingsverschijnselen vertoont. Dan heb je mogelijk hulp nodig om vocht binnen te krijgen.

Wanneer moet je medische hulp inroepen?

De meeste mensen hoeven geen arts te raadplegen bij voedselvergiftiging; de symptomen verdwijnen na een dag of twee. Neem contact op met je huisarts als een van de volgende situaties van toepassing is:

Als je symptomen van voedselvergiftiging krijgt na een reis in het buitenland.

Als je weinig plast, je urine donker is, je mond droog is en je moeite hebt om vocht vast te houden. Dan kan er sprake zijn van uitdroging.

Als je symptomen van voedselvergiftiging hebt en een andere ernstige ziekte hebt.

Als je al meer dan 24 uur braakt en er geen tekenen van verbetering zijn.

Als je je erg moe, zwak en ziek voelt.

Als je al meer dan een week diarree hebt en geen tekenen van verbetering ziet.

Zoek dringend medische hulp als een van de volgende zaken van toepassing is:

Als je symptomen van voedselvergiftiging krijgt na het eten van paddenstoelen.

Als je hoge koorts en koude rillingen hebt.

Als je bloed braakt of bloederige ontlasting hebt.

Als je ernstige buikpijn hebt die niet overgaat na overgeven en naar het toilet gaan.

