Bloed in de stoelgang

Bloed dat niet vers is, wordt donkerder. De zure omgeving van de maag maakt het bloed ook donkerder. Donker bloed wijst er dus op dat de bloeding hoog in het maag-darmkanaal zit. Een maagzweer of wonde hoog in de darm kan bijvoorbeeld donkerrood of zwart bloed in de ontlasting veroorzaken.

Vaak gaat dit gepaard met pijn hoog in de maag. Soms verschijnt er ook bloed in de ontlasting na langdurige maagklachten of een ernstige darmontsteking, omdat het slijmvlies kwetsbaar is geworden.