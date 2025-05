Raadpleeg eenvoudig een erkende huisarts via Allianz

Goed nieuws! Als Allianz-verzekerde met een ambulante verzekering via Vanbreda Risk & Benefits, krijg je toegang tot twee gratis videoconsultaties per jaar met een erkende Belgische huisarts via de Doktr-app.

Of je nu een drukke werkdag hebt, op reis bent of snel medisch advies nodig hebt — met Doktr heb je een huisarts altijd binnen handbereik.