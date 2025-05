Trouble de la personnalité narcissique (narcissisme)

Le narcissisme est plus que de l'amour-propre ou de l'arrogance. Dans les cas les plus graves, il s'agit d'un trouble de la personnalité qui affecte profondément la vie et les relations d'une personne. Sur cette page, vous apprendrez ce qu'est exactement le narcissisme, quelles sont ses causes possibles et comment y faire face.