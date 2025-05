Qu'est-ce qu'une hernie discale ?

Une hernie discale touche un disque intervertébral, situé entre deux vertèbres. En cas de hernie, un ou plusieurs disques intervertébraux forment une saillie qui peut comprimer une racine nerveuse. Cela peut causer des douleurs dans le bas du dos, souvent avec une irradiation dans les jambes. Il arrive aussi qu'on observe une perte de sensation ou de force musculaire.

Quelles sont les causes ?

Le plus souvent, la hernie est due à une usure progressive liée au vieillissement. Plus rarement, elle peut résulter d'un traumatisme, par exemple un choc au niveau du dos.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes dépendent de la localisation de la hernie et de la pression exercée sur les nerfs touchés. Les signes possibles sont :

Douleur dans le cou, le dos, les bras ou les jambes.

Une hernie cervicale provoque une douleur au cou ou à l'épaule, avec irradiation vers le bras. Une hernie lombaire provoque souvent une douleur qui irradie du bas du dos vers une jambe. Engourdissements, picotements

Faiblesse musculaire, difficulté à tenir des objets ou à marcher normalement

Les symptômes peuvent apparaître progressivement, parfois sur plusieurs années. Ils peuvent également survenir de manière soudaine et provoquer une douleur aiguë lors de mouvements brusques ou dans certaines positions.

Dans de rares cas, la hernie peut comprimer les nerfs menant à l'abdomen (syndrome de la queue de cheval) et provoque un engourdissement du bas-ventre, des troubles urinaux et fécaux, voire des problèmes d'érection. Dans ce cas, il est important de consulter immédiatement un médecin, car cette affection peut entraîner des problèmes très graves qui peuvent devenir permanents si aucune mesure n'est prise rapidement.

Que peut-on faire soi-même en cas de hernie ?

Une hernie discale peut être douloureuse et il peut être difficile de marcher et de se déplacer normalement. Mais il faut généralement plus de temps pour se rétablir si l'on reste trop longtemps inactif ou si l'on adapte ses mouvements pour éviter la douleur. Voici quelques conseils pour vous sentir mieux :

Utilisez des antidouleurs en cas de besoin.

Utilisez des antidouleurs en cas de besoin.

Pratiquez des exercices doux et progressifs. Évitez les chocs à la colonne vertébrale (sauts, sauts écartés). Renforcez les muscles du dos et de l'abdomen. Demandez conseil à un kinésithérapeute.

Adaptez votre position de sommeil. Essayez de dormir sur le côté en position fœtale ou avec un coussin entre les genoux. Si vous avez une hernie lombaire, il peut être confortable de placer un coussin sous vos jambes lorsque vous êtes allongé sur le dos, de manière à fléchir vos hanches et vos genoux. Essayez de trouver ce qui vous convient.

Essayez de vivre aussi normalement que possible et restez actif dans votre quotidien.

Le diagnostic repose sur un examen clinique. Une IRM permet de confirmer la hernie et de localiser précisément la compression.

Le traitement est souvent conservateur, car, dans la plupart des cas, une hernie disparaît d'elle-même en quelques mois. Chez 3 personnes sur 4, les douleurs disparaissent d'elles-mêmes en 12 semaines. Le traitement consiste à soulager la douleur à l'aide d'antidouleurs et, surtout, à maintenir la mobilité tout en évitant d'aggraver la hernie.

Si les antidouleurs ne suffisent pas, d'autres médicaments peuvent être prescrits. Dans certains cas rares, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Quand consulter un médecin ?

Consultez un médecin si vos douleurs dorsales ou cervicales sont fortes et persistent malgré les médicaments en vente libre. C'est d'autant plus nécessaire pour les personnes d'âge moyen ou plus.

Consultez en urgence si vos maux de dos s'accompagnent d'un ou de plusieurs des symptômes suivants :

Perte de sensibilité au niveau des organes génitaux, du rectum ou de l'intérieur des cuisses.

Faiblesse musculaire dans les mains, les bras, les pieds ou les jambes. Par exemple, vous ne pouvez pas tenir votre bras en l'air, vous ne pouvez pas tenir des objets comme d'habitude ou vous ne pouvez pas contrôler votre jambe et vous trébuchez.

Difficulté à contrôler votre vessie ou vos selles.

Si nécessaire, il vous prescrira des médicaments pour une courte période ou vous recommandera des séances de kiné.

Questions fréquentes

Hernie : brèves questions et réponses.

Quels sont les facteurs de risque ? Tout le monde peut souffrir d'une hernie, mais certains groupes sont plus à risque. Les facteurs qui peuvent influencer le risque de hernie sont les suivants : Surpoids. Un poids plus élevé implique une surcharge sur les disques lombaires. Métiers physiques. Les métiers physiquement exigeants augmentent le risque de problèmes de dos. Les professions qui sollicitent le dos par des efforts de soulèvement, de traction, de poussée, de flexion latérale ou de rotation augmentent le risque de hernie discale. Hérédité. Certaines personnes ont un risque héréditaire accru de développer une hernie. Tabagisme. Les fumeurs sont plus susceptibles de souffrir d'une hernie que les non-fumeurs. Cela est probablement dû au fait que le tabagisme réduit la circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux disques intervertébraux, ce qui accélère leur usure.

Comment prévenir une hernie ? Pour prévenir une hernie : Renforcez les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, aussi bien les abdominaux que les muscles du dos. Surveillez votre posture. Une bonne posture réduit la pression sur les disques intervertébraux, surtout si vous êtes souvent assis. Maintenez un poids santé. Arrêtez de fumer.

Peut-on faire du sport avec une hernie ? Les mouvements quotidiens et les exercices légers sont bons pour éviter les raideurs et accélérer la guérison. Les exercices intenses, en revanche, ne sont pas recommandés en cas de hernie. Les exercices de course, de saut et autres activités similaires qui sollicitent la colonne vertébrale doivent être suspendus. Il en va de même pour les exercices impliquant une torsion du dos ou du cou. Les mouvements doux et les exercices légers qui renforcent les muscles du dos et des jambes sont à privilégier. Une règle simple : évitez tout ce qui provoque de la douleur . Consultez un kinésithérapeute pour des suggestions d'exercices adaptés à votre situation.

Qu'est-ce qu'une hernie discale lombaire ? La colonne lombaire est l'endroit le plus fréquent pour une hernie discale. Une hernie dans cette zone est appelée, dans le milieu médical, une hernie discale lombaire. Entre les vertèbres de la région lombaire passent des nerfs responsables de la sensibilité et des mouvements musculaires des jambes, dont le nerf sciatique. En cas de hernie, la racine du nerf sciatique peut être comprimée, provoquant une douleur irradiant du dos jusqu'au pied.

Qu'est-ce qu'une hernie cervicale ? Les sept premières vertèbres de la colonne vertébrale forment la colonne cervicale, également appelée rachis cervical. Une hernie dans cette zone est donc appelée hernie discale cervicale. Entre les vertèbres du cou passent sept paires de nerfs responsables de la sensibilité et des mouvements des bras. En cas de hernie d'un disque intervertébral dans cette zone, l'un de ces nerfs peut être comprimé, ce qui provoque des symptômes comme une perte de sensibilité ou de force dans un bras ou une main. La douleur au cou peut survenir par périodes avant de guérir et de disparaître.

Peut-on travailler avec une hernie ? Une fois le diagnostic correctement établi, une solution est recherchée pour soulager vos symptômes. Pendant la phase aiguë, du repos est nécessaire. Le moment d'une reprise progressive du travail est déterminé en concertation avec le médecin généraliste et/ou le spécialiste.

