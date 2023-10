Qu'est-ce que le cancer de la prostate ?

Ce cancer touche la prostate, la glande située sous la vessie chez l'homme et qui entoure l'urètre. La prostate produit notamment un fluide qui aide à acheminer les spermatozoïdes en dehors du pénis lors de l'éjaculation.

Pour que la prostate se développe et fonctionne, elle a besoin de testostérone, une hormone produite dans les testicules. La testostérone favorise également le développement du cancer.

Le cancer de la prostate commence généralement à se développer dans les parties de la glande les plus éloignées de l'urètre. Il peut s'écouler 10 à 15 ans avant l'apparition de symptômes. Au début, le cancer ne se développe que localement, dans la glande. À un stade plus avancé, toutefois, il peut gagner d'autres organes du corps tels que les ganglions lymphatiques et les os, le foie et les poumons.

Quels sont les symptômes du cancer de la prostate ?

Dans la plupart des cas, le cancer de la prostate ne présente aucun symptôme. Compte tenu de la lenteur de son développement, la plupart des hommes mourront d'une autre cause.

Les symptômes suivants indiquent généralement une hypertrophie bénigne de la prostate. Dans de rares cas, il peut s'agir d'un cancer de la prostate :

fréquent besoin d'uriner

difficulté à commencer à uriner

faible jet lors de la miction

présence de sang dans les urines

Des infections urinaires récurrentes ou une inflammation de la prostate peuvent parfois être le signe d'un cancer de la prostate.

À un stade plus avancé, lorsque le cancer présente des métastases, il peut également provoquer les symptômes suivants :

douleurs osseuses, par exemple au niveau du bassin, qui entraînent à leur tour des problèmes de hanche

perte d'appétit et de poids

fatigue

Consultez un médecin généraliste si vous présentez ces symptômes. Ce dernier effectuera d'abord une analyse de sang et un test PSA.

Qu'entend-on par test PSA ?

La PSA est une protéine produite par la prostate. Un taux de PSA supérieur à la normale peut être le signe d'un cancer de la prostate, mais il peut aussi apparaître après une sortie prolongée à vélo ou en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Votre médecin traitant vous renverra à un urologue si, après une deuxième analyse sanguine effectuée après 8 semaines, votre PSA reste trop élevé.

Quelle est la cause du cancer de la prostate ?

Le cancer de la prostate est parfois héréditaire, mais il apparaît généralement sans raison claire.

Le risque augmente avec l'âge. La maladie survient rarement chez les personnes de moins de 50 ans. Chez les personnes plus âgées, la maladie évolue généralement de manière plus lente.

Comme d'autres formes de cancer, il ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Vous pouvez prévenir le cancer de la prostate en suivant les conseils ci-dessous :

Pratiquez une activité physique. L'activité physique réduit le risque de cancer de la prostate.

L'activité physique réduit le risque de cancer de la prostate. Mangez des aliments sains et variés. Le régime alimentaire et le mode de vie qui sont bons pour le système cardiovasculaire le sont aussi pour la prostate : de bonnes graisses, beaucoup de fruits et de légumes et peu de viande rouge.

Le régime alimentaire et le mode de vie qui sont bons pour le système cardiovasculaire le sont aussi pour la prostate : de bonnes graisses, beaucoup de fruits et de légumes et peu de viande rouge. Évitez la prise de poids , qui augmente le risque de cancer en général.

, qui augmente le risque de cancer en général. Limitez votre consommation d'alcool . Ne buvez pas plus de deux verres d'alcool par jour.

. Ne buvez pas plus de deux verres d'alcool par jour. (Pour les fumeurs :) Arrêtez de fumer. Bien que l'effet du tabagisme sur le risque de développer un cancer de la prostate ne soit pas avéré, il semble qu'il puisse augmenter la mortalité ainsi que le risque de récidive.

Si vous souffrez d'un cancer de la prostate :

Faites de l'exercice autant que possible. Vous aurez ainsi plus d'endurance et moins d'inconfort.

Vous aurez ainsi plus d'endurance et moins d'inconfort. Parlez à un médecin généraliste des éventuels effets secondaires des traitements. Il est parfois possible d'adapter le traitement lorsqu'il provoque une gêne importante. Vous pouvez également obtenir des médicaments pour atténuer les effets du traitement.

des éventuels effets secondaires des traitements. Il est parfois possible d'adapter le traitement lorsqu'il provoque une gêne importante. Vous pouvez également obtenir des médicaments pour atténuer les effets du traitement. Parlez à d'autres personnes atteintes de la même maladie.

Traitement du cancer de la prostate

Le traitement du cancer de la prostate peut prendre les formes suivantes :

opération

rayons

chimiothérapie

hormones

Les différents traitements peuvent être administrés de manière distincte ou combinée. Le choix du traitement dépend de la taille de la tumeur cancéreuse, de votre état général, de la présence éventuelle de métastases et de la rapidité de son évolution.

