Bore-out

Le bore-out est un trouble auquel de plus en plus de personnes sont confrontées. Contrairement au burn-out, le bore-out consiste à ressentir un manque de défis et de variété dans les tâches.

De ce fait, l'ennui s'installe et peut engendrer une sensation d'épuisement mental. Lisez quelques conseils pratiques et stratégies permettant d'identifier et de traiter les symptômes du bore-out, afin de pouvoir retrouver plaisir et satisfaction dans le travail.