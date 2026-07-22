Que faire en cas de piqûres en été ?

21 juillet 2026

Piqûre de guêpe, de tique ou de méduse ? Apprenez comment soulager vous-même les symptômes et quand il vaut mieux consulter un médecin. 

Les piqûres sont fréquentes en été. Elles peuvent provoquer des démangeaisons, parfois un gonflement et, dans le pire des cas, une réaction violente nécessitant une prise en charge médicale. Voici les bons réflexes à adopter. 

insecte sur la peauinsecte sur la peau

Piqûre de guêpe ou d'abeille 

Le plus souvent, une piqûre de guêpe ou d'abeille est immédiatement douloureuse. Elle peut ensuite entraîner une rougeur et un léger gonflement. Que faire ? 

  • Si le dard est encore présent dans la peau, retirez-le délicatement en grattant la zone avec votre ongle ou un couteau propre.  
  • Refroidissez la zone (par exemple avec une poche de glace enveloppée dans un tissu) pour soulager la douleur et les démangeaisons.  
  • Si nécessaire, appliquez un gel anesthésiant local ou une crème à base de cortisone disponible sans ordonnance. 
  • En cas de douleur intense, prenez un antidouleur
  • Évitez de gratter

 Brûlure de méduse 

La méduse lune, reconnaissable à ses quatre anneaux, ne provoque pas de brûlures. D'autres espèces possèdent de longs tentacules dotés de cellules urticantes renfermant du venin. Lorsqu’elles entrent en contact avec la peau, ces cellules éclatent et libèrent de fins filaments armés de micro-harpons qui injectent du venin. La piqûre d’une méduse peut engendrer des symptômes comme une douleur vive, une sensation de brûlure, des démangeaisons, une rougeur ou encore un gonflement. Ces symptômes peuvent parfois s’accompagner de nausées, de vomissements ou de lésions cutanées superficielles. Que faire ? 

  • Rincez les filaments avec de l'eau (de préférence de l'eau de mer) ou retirez-les avec une carte de crédit (ou tout autre objet rigide à bord fin). Ne frottez pas avec une serviette : cela risquerait de libérer davantage de venin. 
  • Continuez à rincer pour atténuer les démangeaisons. 
  • Prenez un antidouleur si nécessaire. 
  • Appliquez une crème à la cortisone disponible sans ordonnance pour atténuer la réaction et soulager les démangeaisons et la douleur. 

À l'étranger, certaines méduses peuvent provoquer des réactions potentiellement mortelles. En cas de réaction grave, consultez immédiatement un médecin. 

 Piqûre de moustique  

Une piqûre de moustique provoque généralement un gonflement et de fortes démangeaisons. L’intensité de la réaction varie d'une personne à l'autre. Que faire ? 

  • Évitez de gratter
  • Appliquez une crème à base d’hydrocortisone ou une pommade anesthésiante (comme la lidocaïne) pour soulager les démangeaisons. 
  • Refroidissez la zone avec un glaçon
  • Appliquez du gel d’aloe vera réfrigéré pour apaiser la peau. 
  • Prenez éventuellement un antihistaminique pour réduire le gonflement et les démangeaisons.  

 Piqûre de tique 

Vous avez séjourné dans une zone affectionnée par les tiques ? Le jour même, inspectez votre corps. Si vous repérez une tique, retirez-la dès que possible. Procédez comme suit : 

  • Utilisez de préférence une pince à tique ou une pince à épiler
  • Saisissez la tique au plus près de la peau et tirez doucement, sans tourner, afin d'avoir plus de chances de retirer toute la tique. 
  • Si une partie reste dans la peau, elle peut être laissée en place. 
  • Lavez la zone avec de l'eau et du savon ou utilisez un antiseptique

Surveillez attentivement la zone autour de la piqûre pendant 4 semaines, afin de vous assurer de l'absence de réaction pouvant indiquer la maladie de Lyme (ou borréliose). Soyez attentif aux symptômes de la maladie de Lyme


Que faire en cas de réactions graves ? 

La plupart des piqûres et morsures d'insectes sont bénignes. Toutefois, une consultation médicale s’impose en cas de réaction grave. 

Consultez immédiatement un médecin si : 

  • vous êtes allergique aux piqûres de guêpes, d'abeilles ou de bourdons et que vous avez été piqué ; 
  • vous avez été piqué dans la bouche ou la gorge ; 
  • vous avez la gorge qui gonfle ou des difficultés à respirer ; 
  • vous présentez des troubles oculaires après un contact avec une méduse ; 
  • vous avez des vertiges, de la fièvre ou vous vous sentez très mal ; 
  • vous avez été piqué à plusieurs endroits et présentez des gonflements importants. 

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