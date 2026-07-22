Que faire en cas de piqûres en été ?

Piqûre de guêpe ou d'abeille

Le plus souvent, une piqûre de guêpe ou d'abeille est immédiatement douloureuse. Elle peut ensuite entraîner une rougeur et un léger gonflement. Que faire ?

Si le dard est encore présent dans la peau, retirez -le délicatement en grattant la zone avec votre ongle ou un couteau propre.

-le délicatement en grattant la zone Refroidissez la zone (par exemple avec une poche de glace enveloppée dans un tissu) pour soulager la douleur et les démangeaisons.

Si nécessaire, appliquez un gel anesthésiant local ou une crème à base de cortisone disponible sans ordonnance.

ou une crème à base de cortisone En cas de douleur intense, prenez un antidouleur .

. Évitez de gratter.

Brûlure de méduse

La méduse lune, reconnaissable à ses quatre anneaux, ne provoque pas de brûlures. D'autres espèces possèdent de longs tentacules dotés de cellules urticantes renfermant du venin. Lorsqu’elles entrent en contact avec la peau, ces cellules éclatent et libèrent de fins filaments armés de micro-harpons qui injectent du venin. La piqûre d’une méduse peut engendrer des symptômes comme une douleur vive, une sensation de brûlure, des démangeaisons, une rougeur ou encore un gonflement. Ces symptômes peuvent parfois s’accompagner de nausées, de vomissements ou de lésions cutanées superficielles. Que faire ?

Rincez les filaments avec de l'eau (de préférence de l'eau de mer) ou retirez-les avec une carte de crédit (ou tout autre objet rigide à bord fin). Ne frottez pas avec une serviette : cela risquerait de libérer davantage de venin.

(de préférence de l'eau de mer) ou avec une carte de crédit (ou tout autre objet rigide à bord fin). Ne frottez pas avec une serviette : cela risquerait de libérer davantage de venin. Continuez à rincer pour atténuer les démangeaisons.

pour atténuer les démangeaisons. Prenez un antidouleur si nécessaire .

si nécessaire Appliquez une crème à la cortisone disponible sans ordonnance pour atténuer la réaction et soulager les démangeaisons et la douleur.

À l'étranger, certaines méduses peuvent provoquer des réactions potentiellement mortelles. En cas de réaction grave, consultez immédiatement un médecin.

Piqûre de moustique

Une piqûre de moustique provoque généralement un gonflement et de fortes démangeaisons. L’intensité de la réaction varie d'une personne à l'autre. Que faire ?

Évitez de gratter .

. Appliquez une crème à base d’hydrocortisone ou une pommade anesthésiante (comme la lidocaïne) pour soulager les démangeaisons.

Refroidissez la zone avec un glaçon .

. Appliquez du gel d’ aloe vera réfrigéré pour apaiser la peau.

réfrigéré pour apaiser la peau. Prenez éventuellement un antihistaminique pour réduire le gonflement et les démangeaisons.

Piqûre de tique

Vous avez séjourné dans une zone affectionnée par les tiques ? Le jour même, inspectez votre corps. Si vous repérez une tique, retirez-la dès que possible. Procédez comme suit :

Utilisez de préférence une pince à tique ou une pince à épiler .

ou une . Saisissez la tique au plus près de la peau et tirez doucement, sans tourner, afin d'avoir plus de chances de retirer toute la tique.

afin d'avoir plus de chances de retirer toute la tique. Si une partie reste dans la peau, elle peut être laissée en place.

Lavez la zone avec de l'eau et du savon ou utilisez un antiseptique.

Surveillez attentivement la zone autour de la piqûre pendant 4 semaines, afin de vous assurer de l'absence de réaction pouvant indiquer la maladie de Lyme (ou borréliose). Soyez attentif aux symptômes de la maladie de Lyme .



Que faire en cas de réactions graves ?

La plupart des piqûres et morsures d'insectes sont bénignes. Toutefois, une consultation médicale s’impose en cas de réaction grave.

Consultez immédiatement un médecin si :

vous êtes allergique aux piqûres de guêpes, d'abeilles ou de bourdons et que vous avez été piqué ;

aux piqûres de guêpes, d'abeilles ou de bourdons et que vous avez été piqué ; vous avez été piqué dans la bouche ou la gorge ;

vous avez la gorge qui gonfle ou des difficultés à respirer ;

ou vous présentez des troubles oculaires après un contact avec une méduse ;

après un contact avec une méduse ; vous avez des vertiges , de la fièvre ou vous vous sentez très mal ;

, de la ou vous vous sentez très mal ; vous avez été piqué à plusieurs endroits et présentez des gonflements importants.

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