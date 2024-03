Structure et limites, les mots d’ordre du travail à domicile

Un des enjeux récurrents, dans le cadre du travail à domicile, consiste à établir des limites. Sont-elles importantes pour votre bien-être ?

En soi, l'essentiel n'est pas tant de fixer des limites, mais plutôt de structurer votre journée de travail à l'aide de ces dernières. Il faut avant tout réfléchir à une structure pour que les limites deviennent utiles.

Quel genre de structure exactement ?

Il est facile de perdre sa structure et ses habitudes lorsqu'on travaille à domicile : des habitudes telles que se lever, se doucher et s'habiller à une heure bien précise, prendre son déjeuner à une heure déterminée, etc. Tout cela nécessite un certain investissement.

Il est plus facile de paresser au lit, de faire l'impasse sur la douche et d'enfiler un jogging. Les enquêtes démontrent, pourtant, qu'avoir une structure apporte une véritable valeur ajoutée pour la plupart des gens. Elle offre un sentiment de contrôle et des repères tout au long de la journée.

Chaque personne est différente et fonctionne de manière différente. Le mieux est de s'asseoir un instant et de se demander : de quoi ai-je besoin ?

Par exemple, repensez à une très bonne journée de travail, où tout s'est bien passé : qu'est-ce qui a contribué au bon déroulement de cette journée ? Ensuite, faites la comparaison avec une journée pénible. Pourquoi s'est-elle moins bien passée ?

Les managers doivent-ils tenir compte d'éléments particuliers ?

Chaque manager a une fonction d'exemple. Votre comportement doit être en phase avec le discours que vous tenez, sous peine de perdre toute crédibilité. Évitez, par exemple, d'envoyer de e-mails le soir et le week-end : contactez vos collaborateurs à des moments raisonnables.

Veillez également à demander activement à vos collaborateurs comment ils se sentent, en les invitant de préférence à s'exprimer lors d'une discussion individuelle plutôt que lors d'une réunion d'équipe.

Faut-il nécessairement disposer d'un espace de travail dédié à la maison ?

C'est préférable, oui. Si vous travaillez tantôt dans votre fauteuil, tantôt à votre table de cuisine, que vous lisez vos e-mails aux toilettes, votre travail vous suit partout dans la maison et vous finirez par associer chacun de ces endroits avec votre travail. À l'inverse, si vous définissez un lieu spécifiquement associé au travail, vous aidez votre cerveau à fixer des limites et il vous sera plus facile d'instaurer des routines.

Faites de cet espace de travail un lieu de travail optimal. Par exemple, en prévoyant une connexion Internet performante et un bon éclairage sans reflet ainsi qu'en réglant correctement votre chaise de bureau. Le bord supérieur de votre écran devrait idéalement se trouver à hauteur des yeux. Il est également conseillé de changer de position de travail plusieurs fois au cours de la journée.

Même si l'essentiel est de trouver la méthode qui vous convient le mieux personnellement, il existe quelques conseils généraux que la plupart des gens trouvent utiles. Voici quelques exemples :