Qui dit nouvelle année dit souvent bonnes résolutions. Arrêter de fumer, manger plus équilibré, boire plus d’eau, économiser pour faire un beau voyage, apprendre une langue étrangère ou développer de nouvelles compétences… les exemples ne manquent pas. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions cette année ? Voici quelques conseils qui vous permettront de réellement les tenir et de les concrétiser !

1. Restez réaliste

La première étape vers le succès consiste à se fixer des objectifs réalistes et accessibles, avec des « paliers intermédiaires ». La technique des petits pas au début se révèle souvent la plus efficace pour concrétiser de grands rêves. Quand un objectif n’est pas atteint, c’est souvent parce qu’il n’était pas réaliste. Atteindre des objectifs intermédiaires faciles permet en effet de garder la motivation nécessaire pour atteindre à terme votre objectif réel. Vous souhaitez par exemple mettre de l’argent de côté pour faire le voyage dont vous avez toujours rêvé ? Épargnez chaque mois un montant raisonnable. Vous voulez perdre quelques kilos ? Mangez plus sainement et de façon plus équilibrée, mais autorisez-vous encore des petits plaisirs.

2. Fixez-vous des objectifs intelligents

Veillez à pouvoir mesurer vos objectifs. Évitez de vous fixer un but vague comme : je veux être en forme et en bonne santé en 2023. Dites plutôt : je veux faire du sport 2 ou 3 fois par semaine.

Élaborez de préférence un plan pour garder une vision globale de votre situation, de l’objectif à atteindre et de la manière dont vous voulez y arriver. Définissez un planning pour atteindre vos paliers intermédiaires et votre objectif final, et essayez de le respecter au maximum. Encore mieux : notez vos progrès, car chaque pas dans la bonne direction renforce la motivation !

3. Récompensez-vous

Vous êtes sur la bonne voie et vous avez atteint l’un de vos objectifs intermédiaires ? Récompensez-vous ! Veillez cependant à trouver une récompense qui n’entrave pas la réalisation de votre objectif final.

Pensez à une petite chose qui vous fait plaisir lors de chaque palier atteint et à une récompense plus importante lorsque vous avez réalisé votre objectif final. Offrez-vous par exemple une journée au sauna pour vous relaxer si vous en avez toujours rêvé. Dans la vie, tous les petits succès méritent d’être fêtés !

4. Notez vos bonnes résolutions et affichez-les à un endroit visible

Écrivez vos objectifs et affichez-les dans un endroit où vous savez que vous les verrez tous les jours. Ainsi, vous les aurez constamment sous les yeux et vous ne les oublierez pas.

5. Parlez-en autour de vous et fixez-vous des objectifs à atteindre avec quelqu’un d’autre

Ne gardez pas vos bonnes résolutions secrètes. Parlez-en à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Les personnes que vous côtoyez tous les jours sont celles qui ont la plus grande influence sur vous. Elles peuvent donc vous aider à atteindre votre objectif et vous transmettre une motivation supplémentaire. L’une d’entre elles poursuit d’ailleurs peut-être la même ambition que vous et vous pourrez unir vos forces, créant ainsi une émulation !

6. Persévérez

Dernier conseil, mais non des moindres… tenez bon ! Il a été démontré qu’il faut 21 jours pour qu’une activité nouvelle devienne une habitude. Et il faut 6 mois pour qu’elle fasse pleinement partie de votre personnalité.

Vous n’avez pas réussi à tenir vos bonnes résolutions ? Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous avez craqué, révisez éventuellement votre plan et repartez du bon pied !

Bonne chance !