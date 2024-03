Malades de longue durée en Belgique

Le stress est incontestablement le mal du siècle. Selon le Voka, l'organisation patronale flamande (1), un tiers des arrêts de travail en Flandre sont dus au stress. Les chiffres ont évolué à la hausse ces dernières années. De 2017 à 2022, l'absentéisme dû aux troubles psychiques, y compris ceux liés au stress, a augmenté de 19,59 %.

Dans quels cas parle-t-on de stress ?

En termes médicaux, le stress survient lorsque l'organisme produit et sécrète l'hormone du stress, le cortisol. Ce phénomène n'est pas nocif en soi : il augmente la tension artérielle, stimule le système immunitaire et prépare l'organisme à réagir à une menace. Une réaction qui peut s'avérer utile face à la menace d'un prédateur, par exemple.

Lorsque la menace prend la forme de tensions au bureau, d'heures supplémentaires, d'échéances impossibles, de soucis financiers ou autres, le cortisol est moins positif pour l'organisme. Habituellement, le taux de cortisol revient à la normale après 30 à 90 minutes, permettant ainsi à l'organisme de récupérer. Mais lorsque la fréquence des pics est telle que l'organisme n'a pas le temps de récupérer entre les coups de stress, nous risquons de développer des maladies liées au stress.

Le plus difficile avec le stress, c'est souvent de pouvoir identifier à temps qu'il est en train de nous rendre malade. Les problèmes de sommeil sont souvent le signe d'un niveau de stress élevé, tout comme les douleurs au niveau de la nuque et des épaules, les maux d'estomac, l'anxiété et l'irritabilité.

Si vous ne parvenez pas à gérer votre stress seul, faites-vous aider. Trouvez le courage d'en parler à votre responsable au travail et à vos proches, afin qu'ils puissent vous aider et comprendre pourquoi votre comportement a peut-être anormalement changé. L'essentiel, c'est de se faire aider le plus tôt possible.

Avec Doktr, vous pouvez contacter rapidement un généraliste pour un premier accompagnement psychologique, ou directement consulter un psychologue disponible.

Source :

1 .Voka vzw (2022). De arbeidsmarkt is ziek - Van preventie tot re-integratie (langdurig) zieken. Voka Paper.