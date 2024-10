La responsabilisation du patient

24 octobre 2024 Excès de stress ? Cinq signes à ne négliger en aucun cas !

Pour de nombreuses personnes, cette période de l'année est synonyme de travail intense, ce qui représente un risque accru en termes de stress. Il est donc important de veiller à un équilibre sain entre vie privée et vie professionnelle et de se donner l'occasion de récupérer. Si vous avez déjà l'impression d'avoir du mal à vous détendre et à vous reposer le week-end, c'est une alerte à prendre au sérieux.