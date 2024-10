Le nouveau cadre de remboursement des consultations vidéo

A quoi ressemble le nouveau règlement à partir du 1/08/2022 et qu'est-ce qu'il signifie concrètement ?

1) Les téléconsultations (par vidéo et par téléphone) obtiendront un code de nomenclature permanent pour les médecins, qui recevront une rémunération plus élevée pour les consultations par vidéo (car celles-ci ont une valeur qualitative supérieure à celle des consultations par téléphone). Vous utilisez donc l'un de ces codes lorsque vous avez une consultation avec un patient via Doktr, et vous décidez quel code s'applique à vous.

2) A partir du 1/08/22, le patient paie un ticket modérateur pour la consultation avec le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Le règlement sur le tiers payant l'impose, tout comme pour les consultations physiques : le patient ne devra payer que la part personnelle, comme indiquée dans le tableau ci-dessus, directement au prestataire de soins.

Sur la plateforme Doktr, cela se fait directement sur le compte du médecin via le bouton de paiement de l'application. Ainsi, en tant que médecin, vous n'avez pas besoin de prévoir des facilités supplémentaires pour cela.

3) Il n'y a pas de limite quantitative au nombre de téléconsultations qu'un patient peut avoir avec son médecin pour être remboursé. Toutefois, le remboursement est soumis à un certain nombre de conditions.

Les consultations suivantes dans l'application Doktr donnent droit à un remboursement :

-Les consultations avec un médecin avec lequel le patient a déjà une relation de traitement :

Ou avec le médecin qui gère le dossier médical global (DGM) du patient (ou un autre médecin de ce cabinet).

Ou si une consultation physique a eu lieu dans l'année civile en cours ou dans au moins 1 des 2 années civiles précédentes.

-Consultations dans le cadre d'un service de garde organisé : vous pouvez donc utiliser Doktr comme plate-forme pour des consultations à distance avec vos patients, tant pendant les heures normales d'ouverture du cabinet que pendant les services de garde organisés.