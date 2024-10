La vague d'automne perd de son intensité, les statistiques liées au Covid sont de nouveau à la baisse

Entre le 18 et le 24 octobre, une moyenne de 102 patients Covid ont été hospitalisés chaque jour, soit une diminution de 6 % par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de patients Covid admis dans les hôpitaux belges a également diminué (-6 %). Les hôpitaux belges comptent au total un peu moins de 1 500 personnes atteintes du Covid. La seule augmentation est notée au niveau du nombre de patients en soins intensifs : +12 %. Il y a un peu moins de 90 patients Covid en soins intensifs.

Entre-temps, la nouvelle campagne de rappel vaccinal bat son plein. Au total, près de 3,2 millions de Belges ont reçu leur piqûre de rappel. La plupart des doses de rappel ont été administrées à la tranche d'âge des 60 ans et plus au cours de la semaine écoulée. Pour les plus de 60 ans, le taux de vaccination à l'aide de la dose de rappel est actuellement de 33,8 %. Le taux de vaccination des plus de 70 ans est de 45,8 % et celui des plus de 80 ans de 45,5 %.

À qui s'adresse le rappel vaccinal ? À toute personne âgée de 12 ans et plus ayant suivi la série de vaccinations de base. Ont d'abord été invitées les personnes âgées de 60 ans et plus, ou qui auront 60 ans cette année, les personnes à risque et les travailleurs de la santé en contact avec des patients ou des clients. Les personnes peuvent recevoir leur rappel vaccinal à partir de 3 mois après leur dernier vaccin Covid ou 3 mois après une contamination Covid.

Que faut-il savoir sur le Covid ?

Principaux symptômes :

Toux

Essoufflement

Fièvre

Douleurs musculaires

Fatigue

Perte de l'odorat et du goût

Nez bouché

Mal de gorge

Diarrhée

Certaines personnes sont atteintes du Covid sans présenter de symptômes.

Comment se transmet-il ?

Lorsqu'une personne tousse ou éternue, des gouttelettes se retrouvent dans l'air. La plupart des infections se produisent par contact rapproché, c'est-à-dire en étant en contact avec une personne porteuse du virus pendant plus de 15 minutes, à moins de 1,5 m. Parfois, les gouttelettes peuvent rester en suspension dans l'air et les personnes peuvent alors être contaminées à plus de 1,5 m, mais cela est moins fréquent. Une contamination indirecte peut également se produire en touchant des objets et des surfaces contaminés (poignées de porte...).

Quand consulter un médecin ?

Vous êtes un patient à haut risque (grossesse, diabète, maladie cardiaque ou rénale, maladie du foie ou des poumons, patient atteint de cancer...) ou vos symptômes s'aggravent et durent plus de 5 jours ? Si c'est le cas, il est préférable de contacter un médecin par précaution. Grâce à l'app Doktr, vous pouvez consulter un médecin, discuter de vos symptômes et demander un code de test si nécessaire.