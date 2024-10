Amandine (36 ans) : "Doktr a sauvé nos vacances en famille en Espagne"

Au secours ! Enfants malades en vacances…

Durant l'été 2022, Amandine est partie en vacances en Espagne avec toute sa petite famille. À peine arrivés sur la Costa Brava, ses enfants, alors âgés de trois et cinq ans, sont tombés malades. Inquiète pour son petit dernier, Amandine a consulté un médecin sur place.

"Je n’étais toujours pas rassurée après la consultation. L'auscultation a été expédiée, sans compter la barrière de la langue."

Amandine ne parle pas espagnol et le personnel soignant sur place ne comprenait pas l'anglais. "On a pu se débrouiller avec Google Translate, mais lorsque nous avons quitté le cabinet, nous n'étions en fait pas plus avancés", poursuit Amandine.

Enfin rassurée

Amandine a cherché et trouvé un autre moyen d'obtenir de l'aide.

"Un collègue m'avait parlé une fois de l'app Doktr et je l'avais téléchargée sur mon smartphone avant de partir. Elle est très facile à utiliser : vous introduisez une demande et vous entrez ensuite dans la salle d'attente digitale. En un rien de temps, vous êtes mis en contact avec un médecin belge agréé lors d'une consultation vidéo."

Le médecin a pu répondre à ses interrogations et l'a surtout rassurée. Il m'a posé énormément de questions, a confirmé mes soupçons et nous a fourni un document pour la pharmacie locale.

Un dernier conseil d'Amandine

Les enfants se sont vite rétablis et toute la famille a ainsi pu profiter d'agréables vacances en Espagne. "L'app Doktr ne quittera plus jamais mon smartphone. C'est le meilleur moyen d'obtenir rapidement un avis médical professionnel dans sa langue maternelle, même en vacances." Un dernier conseil important d'Amandine :

"Avant de vous rendre dans un cabinet médical local, consultez l'app Doktr. Elle permet de consulter un médecin de sa chambre d'hôtel ou son appartement. C'est à la fois simple et rapide !"

Cette expérience a fait mesurer à Amandine combien il était important d'avoir accès à des soins de santé de qualité lorsqu'on est en voyage. C'est ce que lui a permis l'app Doktr, en quelques clics.

Cette interview a été réalisée avec notre partenaire Mutualités Chrétiennes (MC). Depuis 2022, MC et Doktr collaborent afin d'œuvrer ensemble à l'avenir des soins de santé et de fournir aux patients des soins de qualité.