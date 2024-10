Gevaarlijk gestrest? Vijf belangrijke waarschuwingssignalen

13 september 2024 Meer dan helft Belgen staat al open voor videoconsultatie met huisarts

Dalende beschikbaarheid huisartsen noopt tot aanpassing gedrag Een dringende afspraak maken bij je huisarts? Of überhaupt nog een huisarts vinden die nieuwe patiënten aanvaardt? Het is vandaag helaas geen evidentie meer in ons land. In heel wat Europese landen vormt videoconsultatie vandaag al een deel van oplossing voor deze problematiek. Maar België hinkt nog achterop. Goed nieuws echter: meer dan de helft van de Belgen geeft ondertussen aan er al open voor te staan, zo blijkt uit de enquête[1] die werd uitgevoerd in opdracht van Doktr, de Belgische videoconsultatie-app, en AG Insurance, de Belgische marktleider in groepsverzekeringen. Op korte termijn kunnen videoconsultaties ook in België de druk op de gezondheidszorg mee helpen verlichten, en zo de toegang tot medische zorg vereenvoudigen.