Terugbetaling mutualiteit voor sessie met psycholoog

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mutualiteiten in Vlaanderen en hun voorwaarden voor terugbetaling van psychologische zorg in 2024. Voor specifieke vragen over je vergoeding, raden we je aan rechtstreeks contact op te nemen met je mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit (CM)

Voorwaarden:

Kinderen en jongeren: 50% terugbetaling per sessie, tot maximaal 30 euro. Bij verhoogde tegemoetkoming: 75%, tot maximaal 45 euro.

50% terugbetaling per sessie, tot maximaal 30 euro. Bij verhoogde tegemoetkoming: 75%, tot maximaal 45 euro. Volwassenen: 10 euro per sessie, of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming.

10 euro per sessie, of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming. Maximaal 24 consultaties per leven, met een limiet van één sessie per dag.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Download en vul het aanvraagformulier van CM in. Bezorg het ingevulde formulier of een attest van de psycholoog via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus.

Meer info op de website van CM .

Helan

Voorwaarden: 10 euro per sessie voor maximaal 12 sessies per jaar, zowel voor kinderen als volwassenen.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Download het terugbetalingsformulier en laat het invullen door je psycholoog, of gebruik de factuur. Bezorg het formulier of de factuur aan Helan (digitaal of per post).

Meer info op de website van Helan .

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL)

Voorwaarden: tot 150 euro per kalenderjaar (15 sessies van 10 euro) voor consultaties zonder wettelijke terugbetaling.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Vul het terugbetalingsformulier in en verstuur het via de post, e-mail of online.

Meer info op de website van NZVL .

Liberale Mutualiteit (LM)

Voorwaarden: 20 euro per sessie voor psychologische begeleiding, met een maximale tussenkomst van 160 euro per jaar. Ook cursussen mindfulness worden deels vergoed.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Bezorg het ingevulde formulier aan je kantoorbediende of overhandig de factuur met de gegevens van de verstrekker en datum.

Meer info op de website van LM Ziekenfonds .

Solidaris

Voorwaarden:

Kinderen en jongeren: 50% terugbetaling per sessie, tot 20 euro, voor maximaal 12 sessies per jaar. Bij verhoogde tegemoetkoming: tot 30 euro per sessie.

50% terugbetaling per sessie, tot 20 euro, voor maximaal 12 sessies per jaar. Bij verhoogde tegemoetkoming: tot 30 euro per sessie. Volwassenen: 50% terugbetaling, tot 10 euro per sessie, voor maximaal 12 sessies per jaar. Bij verhoogde tegemoetkoming: tot 15 euro per sessie.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Download het terugbetalingsformulier . Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan Solidaris, bij voorkeur door het digitaal op te laden. Nadat je attest is opgeladen, ontvang je per mail een bevestiging van je aanvraag voor terugbetaling.

Meer info op de website van Solidaris .

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

Voorwaarden: 10 euro per sessie, tot maximaal 150 euro per kalenderjaar per persoon.

Vanaf 2025 is er een tussenkomst tot 15 sessies per jaar:

Volwassenen: 10 euro per sessie (maximum 150 euro)

Jongeren: 20 euro per sessie (maximum 300 euro)

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Bezorg het ingevulde terugbetalingsformulier of een attest van de psycholoog aan VNZ via de post, op kantoor of via het online loket.

Meer info op de website van VNZ .

Mutualia

Voorwaarden: terugbetaling van 20 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

Vul het terugbetalingsformulier in en bezorg het online aan Mutualia.

Meer info op de website van Mutualia .

Twijfel je over je specifieke situatie? Neem contact op met je mutualiteit.