De ultieme gids voor de ideale powernap

Wat is de beste manier om een powernap te doen?

Een powernap midden op de dag kan, volgens verschillende onderzoeken, goed zijn voor jou en je gezondheid. Het ideale tijdstip voor een dutje is tussen 12 en 15 uur. Vermijd dutjes na 15 uur als je je nachtrust niet wilt verstoren. Een groot onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk heeft iets interessants aangetoond: er is een verband gevonden tussen dagelijkse dutjes en een groter hersenvolume. Dit kan duiden op een betere gezondheid van de hersenen.

Tegelijkertijd kunnen powernaps ook nadelige effecten hebben, vooral als je te lang slaapt of op de verkeerde momenten een dutje doet.

Voordelen van powernaps

Dutjes kunnen diverse gezondheidsvoordelen bieden, zoals:

Ontspanning en minder stress

Verhoogde alertheid

Een beter humeur

Een snellere reactietijd en een beter geheugen

Een middagdutje kan een goed idee zijn, vooral als je 's nachts minder slaap krijgt, bijvoorbeeld door reizen of nachtwerk.

Nadelen van powernaps

Niet iedereen voelt zich beter na een dutje. Bovendien kan niet iedereen zich thuis op een andere plek dan in zijn eigen bed ontspannen. Andere mogelijke nadelen van powernaps zijn:

Je kunt je moe voelen als je weer wakker wordt.

Je kunt moeite hebben met slapen ’s nachts.

Een kort dutje van 15 tot 20 minuten is meestal ideaal. Als je echter langer slaapt, kan dit je nachtrust verstoren.

Het beste dutje - hoe doe je dat?

Volg deze tips om optimaal te profiteren van een dutje en het risico op negatieve gevolgen te verkleinen:

Houd je dutje kort . Een dutje van ongeveer 15-20 minuten is ideaal. Hoe langer je slaapt, hoe groter de kans op slaapproblemen 's nachts. Zet een wekker om te voorkomen dat je te lang slaapt.

. Een dutje van ongeveer 15-20 minuten is ideaal. Hoe langer je slaapt, hoe groter de kans op slaapproblemen 's nachts. Zet een wekker om te voorkomen dat je te lang slaapt. Slaap niet te laat . Vermijd dutjes later op de dag en ga niet te laat slapen. Dit helpt om je nachtrust niet te verstoren.

. Vermijd dutjes later op de dag en ga niet te laat slapen. Dit helpt om je nachtrust niet te verstoren. Zorg voor een vaste structuur . Probeer op vaste tijdstippen te gaan slapen en op te staan. Regelmaat draagt bij aan een goede nachtrust.

. Probeer op vaste tijdstippen te gaan slapen en op te staan. Regelmaat draagt bij aan een goede nachtrust. Zoek een goede plek . De ideale plek om te slapen is rustig, donker en comfortabel, met een aangename temperatuur.

. De ideale plek om te slapen is rustig, donker en comfortabel, met een aangename temperatuur. Gun jezelf de tijd om wakker te worden. Houd er rekening mee dat je na een dutje wat tijd nodig kunt hebben om goed wakker te worden. Vermijd direct na je dutje activiteiten die volledige alertheid of een snelle reactietijd vereisen.

Hoe kan Doktr je helpen?

Heb je moeite om je energie op peil te houden? Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts of psycholoog voor advies op maat.

Krijg snel hulp in de Doktr-app