IJsberen of winterzwemmen: 7 gezondheidsvoordelen

Noorse onderzoekers hebben 104 studies samengevat over de effecten op de gezondheid van vrijwillige onderdompeling in koud water. Ze benadrukken een aantal voordelen die volgens hen duidelijk naar voren komen:

Bescherming tegen hartaandoeningen. Koude baden kunnen de cardiovasculaire gezondheid verbeteren doordat ze de bloeddruk verlagen en de lipidenwaarden in het bloed verbeteren. Koud water lokt immers een krachtige reactie uit die de hartslag op dezelfde manier verhoogt als een intensieve training. Dit betekent echter ook dat mensen met hartproblemen op hun hoede moeten zijn voor winterzwemmen. Bescherming tegen obesitas. Koude baden lijken de aanmaak van bruin vet te stimuleren, een gunstig type vetweefsel dat calorieën verbrandt om onze lichaamstemperatuur op peil te houden. Bruin vet zou een rol spelen bij het voorkomen van obesitas en gewichtsverlies bevorderen, terwijl wit vet gewoon energie opslaat en het risico op obesitas verhoogt. Verbeterde gevoeligheid voor insuline. IJsberen zou ook de werking van insuline in het lichaam verbeteren, wat belangrijk is om het metabool syndroom en diabetes type 2 te voorkomen. Versterking van het immuunsysteem. Koude baden hebben een positieve invloed op het immuunsysteem en dragen dus bij aan de bescherming tegen infecties. Betere mentale gezondheid. Winterbaders zeggen vaak dat baden hen gelukkig maakt, en studies hebben aangetoond dat mensen die regelmatig een koud bad nemen zich beter voelen. Minder pijn. Volgens een aantal kleine studies die vooral gebaseerd zijn op enquêtes onder winterzwemmers kan winterzwemmen pijn verlichten. Mensen met bijvoorbeeld reuma en fibromyalgie zeiden minder pijn te hebben. Verbeterd herstel. Winterzwemmen vermindert zwelling en spierpijn en helpen je na training sneller te herstellen.

Winterzwemmen of ijsberen - tips voor beginners

Als je lijdt aan een hart- of vaatziekte, een erfelijk risico loopt op een hartaandoening of een ander gezondheidsprobleem hebt, is het raadzaam eerst met je arts te overleggen of het een goed idee is om koude baden te nemen.

Dit zijn nog enkele tips als je wilt beginnen met winterzwemmen:

Zwem niet alleen. Warm je lichaam vooraf op, bijvoorbeeld door stevig te wandelen. Leg je kleren klaar in de juiste volgorde zodat je je na het zwemmen snel kunt aankleden. Dompel je lichaam onder tot aan je hals om de aanmaak van bruin vet te maximaliseren. Dompel je hoofd niet onder als je een beginner bent en draag een badmuts. Vergeet niet rustig te blijven ademen. In het begin wordt vaak vergeten volledig te ademen. Trek na het baden snel droge, warme kleren aan en drink iets warms.

Voor een langdurig effect op de gezondheid wordt aangeraden om 2 tot 3 keer per week een koud bad te nemen, telkens gedurende 2 tot 3 minuten.