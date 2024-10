Hoe kan ik stress herkennen?

Langdurige zieken in België

Stress is ongetwijfeld de volksziekte van onze tijd. Volgens Voka vzw (1) is een derde van alle gevallen van ziekteverzuim in Vlaanderen te wijten aan stress. De laatste jaren gaan de cijfers omhoog. Van 2017 tot 2022 steeg het ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen, waaronder stressgerelateerde psychische aandoeningen, met 19,59%.

Wanneer spreken we van stress?

In medische termen is er sprake van stress wanneer het lichaam het stresshormoon cortisol produceert en afscheidt. Dit is op zich niet schadelijk: het verhoogt de bloeddruk, stimuleert het immuunsysteem en bereidt het lichaam voor om te reageren op een bedreiging. Dat kan bijvoorbeeld goed zijn als we worden bedreigd door een roofdier.

Wanneer de bedreiging de vorm aanneemt van een overvol bureau, overuren en deadlines, zorgen over persoonlijke financiën of andere zaken, is cortisol minder goed voor het lichaam. Normaal gezien wordt het cortisolniveau na 30-90 minuten weer normaal, zodat het lichaam kan herstellen. Maar als de pieken zo frequent zijn dat het lichaam tussendoor geen tijd heeft om te herstellen, lopen we het risico stressgerelateerde ziektes te krijgen.

Hoe kan je stress herkennen?

Het moeilijkste aan stress is vaak om op tijd te herkennen wanneer je er ziek van wordt. Slaapproblemen zijn vaak een teken van een hoog stressniveau, net als nek- en schouderpijn, maagklachten, angst en snel geïrriteerd zijn.

Als je de stress niet alleen aankunt, zoek dan hulp. Vind de moed om met je baas en familieleden te spreken zodat ze je kunnen helpen en begrijpen waarom je misschien niet normaal functioneert. Het belangrijkste is om zo vroeg mogelijk hulp te zoeken.

