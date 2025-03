De overgang naar de lente kan depressie veroorzaken

De lente breekt aan

En dan is het zover: de zon breekt door, vogels fluiten en bloemen beginnen te bloeien. Mensen trekken naar het park voor picknicks, vlinders fladderen door de lucht en de winkels vullen zich met paasdecoraties. De ochtenden en avonden worden merkbaar lichter, en langzaam verliest de winter zijn grip. De seizoensverandering heeft invloed op ons allemaal, zij het op verschillende manieren.

Voor sommigen kan de verandering zelfs leiden tot een seizoensgebonden depressie. Meestal ontstaan klachten in de herfst, houden ze aan in de winter en verdwijnen ze wanneer het licht in de lente terugkeert. Voor anderen is het juist de lente die een depressie veroorzaakt, die kan aanhouden tot in de zomer.

Licht kan de slaap verstoren

Er zijn veel theorieën over waarom de lente een depressie kan uitlokken. Biologische effecten van licht zijn een mogelijke oorzaak, zoals slechtere slaap of veranderingen in de hormoonspiegels. Het kan ook te maken hebben met de hogere eisen die de lente en het begin van de zomer vaak met zich meebrengen op het werk en in het dagelijks leven. Bovendien moeten de zomer en vakanties worden gepland.

Het kan ook moeilijk zijn om te voldoen aan de norm om vrolijk en extravert te zijn en blij te worden van het lentelicht. Tot nu toe zijn er alleen theorieën, en weten we niet precies wat de oorzaak is. Waarschijnlijk is het een combinatie van verschillende factoren.

Het is gemakkelijk om uit je routines te glippen

Wanneer we ons neerslachtig en depressief voelen, is het gemakkelijk om onze gebruikelijke routines te verliezen. We slapen misschien meer of minder dan normaal, hebben mogelijk niet de energie om lekker te koken en slaan maaltijden over of snacken in plaats van echt te eten. Als thuiswerken een optie is, kan het bovendien verleidelijk zijn om daarvan gebruik te maken, waardoor de grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen.

Beeldschermen en sedentair gedrag

Een depressie leidt er vaak toe dat iemand passiever wordt in het dagelijks leven. Het is gemakkelijk te denken dat rust alles beter zal maken. Een lager energieniveau kan ertoe leiden dat we activiteiten vermijden waarvan we weten dat ze ons goed doen. Misschien kiezen we ervoor om op de bank naar ons favoriete tv-programma te kijken in plaats van een wandeling te maken. Hoewel deze keuze op het moment zelf comfortabel aanvoelt, kan het op de lange termijn een gewoonte worden die ons juist slechter doet voelen. Dit creëert een vicieuze cirkel, waarin we steeds passiever worden en daardoor depressiever.

Acht tips om meer lente-energie te krijgen

Hier zijn enkele tips om je beter te voelen:

1. Ga naar buiten in de zon. Buiten zijn in het daglicht helpt bij de overgang van winter naar lente. Probeer dit dagelijks te doen.

2. Behandel pollenallergieën. Heb je last van allergieën? Laat je behandelen zodat je weer normaal door het leven kunt gaan.

3. Blijf actief. Probeer lichaamsbeweging in je dagelijkse routine op te nemen, bij voorkeur meerdere keren per dag. Dit kan een work-out zijn of simpelweg een lange wandeling.

4. Herzie je alcoholgebruik. Alcohol kan depressieve gevoelens verergeren. Probeer daarom minder te drinken of het tijdelijk helemaal te vermijden als je je niet goed voelt.

5. Let op je voeding. Zorg voor een evenwichtig eetpatroon met voedzame maaltijden. Heb je tussendoor trek? Kies dan voor een gezond tussendoortje om je energieniveau stabiel te houden.

6. Houd vaste slaaptijden aan. Streef naar regelmatige slaaptijden. Word je door het vroege ochtendlicht te vroeg wakker? Overweeg dan om je slaapkamer beter te verduisteren.

7. Beperk je schermtijd. Zet de tv uit, leg je telefoon weg en sluit je laptop. Kies in plaats daarvan voor een wandeling, een goed boek of een gesprek met een vriend.

8. Zoek hulp. Vermoed je dat je een depressie hebt? Praat erover met iemand die je vertrouwt. Neem contact op met je huisarts of psycholoog om de juiste ondersteuning te krijgen.

Hoe kan Doktr je helpen?

Valt de overgang naar de lente je mentaal zwaar? Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende psycholoog. Een psycholoog kan je helpen de oorsprong van depressieve gevoelens te begrijpen en deze te behandelen.