Wat gebeurt er in je lichaam als je stopt met roken? Zes tips voor succes

Hoe stoppen met roken je lichaam beïnvloedt

Stoppen met roken heeft direct effect op je lichaam. Je gezondheid begint meteen te verbeteren, maar je kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen als gevolg van nicotineverslaving . Wanneer je stopt met roken, merkt je lichaam het tekort aan nicotine op en reageert daarop met klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Je hartslag versnelt, je gaat zweten en hebt moeite met slapen. Deze klachten zijn normaal en ontstaan doordat je lichaam moet wennen aan het gebrek aan nicotine. Hoe zwaar je het krijgt, hangt vaak af van hoelang en hoeveel je hebt gerookt. Gelukkig verdwijnen de meeste klachten binnen een paar weken.

Je lichaam begint zich te herstellen zodra je stopt met roken

Na slechts 20 minuten zijn je hartslag en bloeddruk weer normaal. Je handen en voeten krijgen hun normale warmte terug doordat de bloedcirculatie verbetert.

Na 8 uur is het koolmonoxideniveau in je bloed aanzienlijk gedaald tot de normale waarde. Koolmonoxide is een giftige stof uit sigarettenrook die de zuurstofopname verstoort.

Na 24 uur heeft je lichaam alle nicotine afgevoerd. Het risico op een hartaanval begint te dalen.

Na een paar dagen kun je beter ruiken en proeven.

Vanaf een paar weken tot drie maanden, kun je merken dat:

je huid minder grauw is en zijn glans heeft teruggekregen;

je meer energie hebt, omdat je longen en bloedsomloop beter functioneren wanneer je efficiënt zuurstof opneemt. Je merkt bijvoorbeeld dat je beter kunt lopen.

Na vier tot zes maanden wordt het effect steeds groter:

de trilhaartjes in je longen werken beter en verwijderen slijm en giftige stoffen;

je begint minder te hoesten;

je bloedvaten herstellen, waardoor je minder kans loopt op een bloedstolsel;

je immuunsysteem werkt beter, waardoor je minder vatbaar bent voor verkoudheid en andere ziekten.

Elk jaar zonder sigaretten verbetert je gezondheid verder:

je hebt minder kans op minstens twintig vormen van kanker, waaronder long-, keel-, blaas- en nierkanker. Na tien jaar is het risico bijna net zo laag als bij mensen die nooit hebben gerookt;

je hebt minder kans om diabetes type 2, COPD (chronische obstructieve longziekte) te ontwikkelen;

je hebt minder kans om vroegtijdig te overlijden.

Hoesten komt vaak voor als je longen herstellen

Wanneer je stopt met roken, gaan de trilharen in je luchtwegen weer beter functioneren. De trilharen, cilia, zijn kleine, haarachtige uitsteeksels op de cellen van de luchtwegen. Hun taak is om slijm, stof en bacteriën naar de keel te transporteren, waar ze kunnen worden opgehoest of doorgeslikt. Bij rokers zijn deze trilharen beschadigd of zelfs volledig verlamd door de giftige stoffen in sigarettenrook. Als je stopt met roken, beginnen je longen weer met het opruimen van slijm en schadelijke stoffen. Dit kan ertoe leiden dat je in de eerste maanden na het stoppen juist meer moet hoesten.

Stoppen met roken - zes tips om je te helpen

Kies een stopdatum - Stel een duidelijke datum vast. Lees zoveel mogelijk tips en adviezen over stoppen met roken en bereid je goed voor. Herken je rookgewoontes - Denk na over wanneer en waarom je rookt. Rook je uit gewoonte, bij stress of in bepaalde situaties, zoals feestjes of na het eten? Inzicht helpt je om patronen te doorbreken. Gebruik nicotinevervangers, geen vapes of snus - Nicotinevervangers zoals kauwgom, pleisters of sprays kunnen de ontwenningsverschijnselen verlichten. Vermijd e-sigaretten en snus vanwege hun gezondheidsrisico’s. Zoek steun - Vertel je omgeving dat je stopt. Je kunt ook psychologische hulp krijgen via Doktr of contact opnemen met de Tabakstoplijn (0800 111 00). Blijf actief - Vervang roken door gezonde gewoontes zoals wandelen, sporten of ontspanningsoefeningen. Bereid strategieën voor om met trek om te gaan. Geef niet op bij een terugval - Een misstap is geen mislukking. Denk na over wat er is gebeurd en zie het als een kans om je aanpak te verbeteren.

Hoe kan Doktr je helpen?

Wil je stoppen met roken, maar weet je niet goed hoe je eraan moet begingen of hoe je volhoudt? Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts of psycholoog. Zij begeleiden je met persoonlijk advies over stoppen met roken, omgaan met ontwenningsverschijnselen, stressmanagement en het aanpassen van je levensstijl.