De beste oefeningen bij ischias

Wat is 'valse' ischias en wat zijn de oorzaken?

Valse ischias wordt vaak veroorzaakt door spierpijn, vooral in de bilspieren. Meestal is de piriformisspier de boosdoener. Als deze spier geïrriteerd raakt, kan de pijn uitstralen naar het been, maar meestal niet voorbij de knie. Ook heupartrose kan uitstralende pijn veroorzaken, vaak aan de voorkant van het bovenbeen tot aan de knie.

Wat is de oorzaak van ischias?

Echte ischias kan verschillende oorzaken hebben, zoals een uitpuilende tussenwervelschijf of een hernia. De tussenwervelschijven in de lumbale wervelkolom kunnen druk uitoefen op de zenuwwortel, wat leidt tot uitstralende pijn in het been. Dit staat bekend als ischias.

Kun je ischias zelf thuis behandelen?

In sommige gevallen kun je thuis oefeningen proberen, maar het is belangrijk om de oorzaak van je ischiaspijn te achterhalen om de juiste behandeling te kiezen.

Welke oefeningen helpen bij ischias?

Als je ischias te wijten is aan een probleem met de tussenwervelschijven in de lumbale wervelkolom, kan een achterwaartse buiging van de rug helpen:

Ga op je buik op de grond liggen.

Plaats je handen onder je schouders.

Duw je bovenlichaam omhoog met je armen.

Ontspan de spieren in je billen en rug en laat het gewicht op je armen rusten.

Haal diep adem en houd de positie 1-2 seconden vast.

Keer terug naar de beginpositie en herhaal.

Deze oefening kan verlichting bieden bij klachten veroorzaakt door de tussenwervelschijf. Stop onmiddellijk als de pijn toeneemt.

Welke oefeningen helpen bij valse ischias/ischias in de billen?

Ga op een stoel zitten en kruis één been over het andere. Pak met de tegenovergestelde arm je knie vast en trek deze richting je schouder of borst. Voel de rek in je bilspieren en houd de positie 60 seconden vast.

Een alternatieve oefening is om op je rug te gaan liggen met één voet op de knie van het andere been. Pak je knie vast en laat je been opzij vallen. Trek je been zachtjes naar je borst tot je een rek voelt in je bilspieren. Houd de positie 60 seconden vast.

Je kunt ook met een tennisbal werken. Ga op de grond zitten en plaats een tennisbal onder je bil. Zoek de pijnlijke plek en zet je voet op de tegenovergestelde knie om extra rek in de bilspieren te krijgen. Laat je been naar buiten vallen. Gebruik je armen om op de vloer te steunen. Rol heen en weer en van links naar rechts om door de spieren te werken.

Kun je pijnstillers combineren met oefeningen?

Soms kan het nodig zijn om pijnstillers te nemen bij ischiaspijn. Dit helpt vooral om in beweging te blijven en een zo normaal mogelijk bewegingspatroon te behouden.

Wanneer moet je medische hulp zoeken bij ischias?

Als de oefeningen na enkele dagen geen verlichting van de pijn brengen of als de pijn juist verergert in plaats van te verbeteren, is het belangrijk dat je contact opneemt met een kinesitherapeut om je ischiassymptomen te beoordelen. Na de diagnose kun je zo snel mogelijk beginnen met individuele revalidatie. Je moet ook medische hulp zoeken als je:

last hebt van tintelingen, gevoelloosheid of zwakte in je been;

problemen hebt met je blaas- en/of darmfunctie.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel en zonder afspraak met een erkende huisarts via video. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen en je advies geven. Indien nodig kun je worden doorverwezen naar een kinesitherapeut.

