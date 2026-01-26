Alcohol: hoeveel is te veel?

Richtlijnen voor alcoholgebruik

Volgens de Hoge Gezondheidsraad van België houdt alcoholgebruik al vanaf het eerste glas een gezondheidsrisico in. Om bingedrinken te vermijden, zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

Drink in totaal niet meer dan tien standaardglazen per week .

. Voor vrouwen: drink niet meer dan vier standaardglazen alcohol binnen een periode van twee uur.

drink niet meer dan vier standaardglazen alcohol binnen een periode van twee uur. Voor mannen : drink niet meer dan zes standaardglazen alcohol binnen een periode van twee uur.

: drink niet meer dan zes standaardglazen alcohol binnen een periode van twee uur. Vermijd dat dit vaker dan één keer per maand gebeurt.

Dit advies is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Wat is een standaardglas?

In België wordt een standaardglas gedefinieerd op basis van de hoeveelheid pure alcohol die het bevat. Eén standaardglas komt overeen met 10 gram pure alcohol. De hoeveelheid drank die overeenkomt met één standaardglas verschilt per soort drank, afhankelijk van het alcoholpercentage. Voorbeelden zijn een glas pilsbier van 25 cl (5%), een glas wijn van 10 cl (12%), een glas aperitief zoals porto of sherry van 5 cl en een glas sterke drank van 3 cl (40%).

Verband tussen alcohol en je gezondheid

Alcohol drinken heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, en hoe meer je per week drinkt, hoe groter het risico op gezondheidsproblemen. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) benadrukt dat er geen veilig niveau van alcoholconsumptie bestaat zonder gezondheidsrisico’s.

Deze gezondheidsproblemen uiten zich in zowel lichamelijke als psychische klachten. Denk aan slaapproblemen, vermoeidheid, maag- en darmklachten, hartkloppingen, zweten en trillen. Daarnaast kun je ook last hebben van innerlijke onrust, angstgevoelens, neerslachtigheid en vergeetachtigheid. Op de lange termijn kunnen depressies, leer-en geheugenproblemen en zelfs dementie ontstaan. Bovendien wordt steeds duidelijker dat alcoholgebruik het risico op bepaalde kankers verhoogt.

Strengere richtlijnen in Canada

De alcoholrichtlijnen verschillen per land, waarbij sommige landen nog strengere aanbevelingen hanteren. Canada heeft bijvoorbeeld in principe ongeveer dezelfde grenswaarden als België, maar is duidelijker over het feit dat alles boven de twee glazen alcohol per week een verhoogd risico op gezondheidsproblemen met zich meebrengt, bijvoorbeeld een verhoogd risico op verschillende vormen van kanker.

In hun richtlijnen benadrukken ze dat al bij drie glazen per week het risico op bijvoorbeeld borst- en darmkanker toeneemt, en dat meer dan zeven glazen per week het risico op hart- en vaatziekten en beroertes verhoogt. Elk extra glas verhoogt het risico op negatieve gevolgen.

Tips om minder alcohol te drinken

Stel grenzen aan je drankgebruik en houd je eraan

Plan alcoholvrije dagen of weken en beloon jezelf

Koop kleinere verpakkingen en vermijd grote flessen

Drink langzaam en wissel af met water

Kies alternatieven met minder alcohol of alcoholvrij

Houd een alcoholdagboek bij om inzicht te krijgen in het gebruik

Verwijder alcohol uit huis en vermijd verleidelijke situaties

Zoek steun bij vrienden of familie en vertel je doel

Bereid je voor op moeilijke momenten en bedenk gezonde alternatieven

Gebruik hulpmiddelen zoals apps of initiatieven (bv. Tournée Minérale)

Onthoud: elke stap telt, alles wat je doet om te minderen is positief.

Hoe kan Doktr je helpen?

Het verminderen van alcohol kan makkelijker zijn met de juiste steun. Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts of psycholoog. Zo krijg je direct professioneel advies, persoonlijke tips en begeleiding om bewuste keuzes te maken voor je welzijn.

