Lichaamsbeweging als sleutel tot een gezond brein

Voordelen van lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is niet alleen een manier om sterker te worden of af te vallen, maar ook om de hersenen te versterken. Een reeks studies heeft de afgelopen jaren aangetoond dat lichamelijke training de hersenen verjongt, het geheugen verbetert, stress verlicht en depressie tegengaat.

‘Als we bewegen, klopt ons hart sneller dan wanneer we rusten en hebben onze spieren meer bloed nodig. Ook de hersenen krijgen meer bloed, ongeveer twintig procent meer. Daardoor krijgen de hersenen meer zuurstof en voedingsstoffen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze op korte termijn beter functioneren; je wordt creatiever en kunt je beter concentreren’, zegt Anders Hansen.

4 redenen om meer te bewegen

Ontdek waarom bewegen een van de beste investeringen in je gezondheid is.

1. Voorkomt depressie

Een reeks onderzoeksrapporten, van het American Journal of Psychiatry tot het Karolinska Instituut, heeft het verband tussen lichaamsbeweging en depressie in kaart gebracht. In een Brits onderzoek, gepubliceerd door Jama Psychiatry, zijn de gewoonten van meer dan 600.000 mensen als basis voor de conclusie gebruikt. Tegelijkertijd heeft het Karolinska Instituut in Stockholm vastgesteld dat sporten even effectief kan zijn tegen depressie als medicatie en therapie.

2. Versterkt het zelfvertrouwen

Een manier om het zelfvertrouwen te versterken en vertrouwen in het eigen kunnen op te bouwen, is door te sporten. Wat begint in de fitness met krachttraining voor het lichaam, kan uiteindelijk meerwaarde opleveren voor verschillende aspecten van het leven.

‘Na verloop van tijd merk je dat je hierdoor wat tevredener bent met jezelf en dat je een beter algemeen zelfbeeld krijgt’, zegt gezondheidsonderzoeker Lindwall.

3. Verlaagt het stressniveau

Lichamelijke activiteit verhoogt het stresshormoon cortisol, maar na een training daalt dit weer naar een lager niveau. Hoe meer je traint, hoe lager de stressrespons bij inspanning wordt. Vijfenveertig minuten, drie keer per week, is voldoende voor duidelijke resultaten.

‘Hoe meer je traint, hoe minder je cortisolspiegel stijgt. Als je dan om andere redenen dan fysieke activiteit gestrest raakt, reageer je niet met dezelfde cortisolstijging’, legt Anders Hansen uit.

4. Verjongt de hersenen

De invloed van lichaamsbeweging op de hersenen lijkt eindeloos. Het meest verbazingwekkende is dat de delen van de hersenen die met het ouder worden krimpen, waaronder de hippocampus, door lichaamsbeweging zowel behouden als hersteld kunnen worden.

In een onderzoeksrapport, gepubliceerd door het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information, werd deze stelling verder onderbouwd. Honderdtwintig deelnemers werden verdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep stretchte en de andere groep stevig wandelde. Het resultaat: bij de wandelende deelnemers was de hippocampus gegroeid in plaats van gekrompen.

‘Deze resultaten wijzen erop dat conditietraining de hersenen beschermt en dat het niet zinloos is om op latere leeftijd met een trainingsroutine te beginnen’, aldus een van de onderzoekers.

