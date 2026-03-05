30 vragen over seks die je relatie kunnen versterken

Communicatie: de sleutel tot verlangen en intimiteit

De hersenen zijn het belangrijkste seksuele orgaan van het lichaam. Daar ontstaat het verlangen, daar ontstaan dromen en fantasieën, maar ook angsten, blokkades en frustraties.

Je kunt niet raden wat je partner diep van binnen denkt en wil. Je moet erover praten. Dat kan leiden tot het opwekken en versterken van het verlangen. Het kan ook leiden tot wederzijds begrip dat seks op dit moment op een laag pitje moet staan. Lees meer in ons artikel over het behouden van het verlangen naar seks en intimiteit.

Studies tonen aan dat mensen die zeer tevreden zijn met hun seksleven een aantal belangrijke dingen gemeen hebben:

Ze voelen zich veilig bij elkaar.

Ze praten openlijk over intimiteit en seks.

Ze maken tijd voor intimiteit.

Ze hechten waarde aan intimiteit en seks.

Het kunnen communiceren over seks, je behoeften en wensen is een belangrijk onderdeel van een goed seksleven.

30 intieme vragen voor je partner

Het kan moeilijk zijn om over seks te beginnen. Hier zijn 30 vragen die je op weg kunnen helpen. Neem de tijd om de vragen te beantwoorden. Het kan leiden tot nieuwe inzichten over jezelf en je partner. Verdeel de vragen gerust over meerdere gesprekken.

Over het algemeen: hoe voelt je verlangen op een schaal van 1 tot 10? (waarbij 1 bijna onbestaande is en 10 heel hoog) Zou je willen dat je meer of minder verlangen had dan je nu hebt? Op welke manier wordt je lust opgewekt? Beoordeel deze suggesties met een cijfer van 1 tot 10: wanneer je partner je aanraakt, wanneer je je partner naakt ziet, romantische ervaringen, intieme gesprekken, de gedachte aan een date night, wanneer je over seks leest, naar sexy foto's kijkt. Wat betreft aanraking, waar op je lichaam word je graag gestreeld en aangeraakt? Wat voor soort aanraking vind je prettig tijdens seks? Hoe wil je dat je partner je aanraakt en intimiteit toont in het dagelijks leven? Hoe laat je merken dat je graag seks wilt? Merkt je partner dat meestal? Op welk moment van de dag vind je het prettigst om seks te hebben? Hoe gaat het op dit moment in je leven? Sommigen willen intimiteit met hun partner voelen voordat ze seks hebben, anderen willen seks hebben om zich intiem te voelen. Hoe is dat voor jou? Wat vind je een goede seksuele relatie? Heb je je ooit seksueel afgewezen gevoeld door je partner? Op welke manier wil je intimiteit en nabijheid creëren met je partner, ook als jullie geen seks hebben? Strelen? Kussen? Knuffelen? Wat vind je seksueel aantrekkelijk aan je partner? Wat maakt dat je je sensueel voelt? Hoe sta je tegenover het gebruik van seksspeeltjes? Heb je al eens iets geprobeerd, wil je iets proberen? Als je openstaat voor het gebruik van seksspeeltjes, hoe wil je dat dan aanpakken? Wil je zelf kiezen, wil je samen met je partner kiezen of wil je verrast worden? Waar vind je het leuk om seks te hebben, bijvoorbeeld op een bepaalde plek? Wat is het meest opwindende dat je ooit hebt meegemaakt? Op welke manier zou je seks samen met je partner willen verkennen? Hoe voelt het voor jou als je een orgasme krijgt? Wanneer is het voor jou het makkelijkst om een orgasme te krijgen? Is het belangrijk voor jou dat jullie allebei een orgasme krijgen? Heb je ooit problemen gehad met seks, bijvoorbeeld dat je moeilijk een erectie kunt krijgen, te snel klaarkomt, dat je onderlichaam te droog aanvoelt of dat je moeilijk een orgasme kunt krijgen? Wat vind je van het gebruik van glijmiddel? Hoe ziet de optimale sexy date eruit? Wat voor soort seks vind je het leukst: snel, langzaam, zacht, hard? Heb je een favoriete positie? Heb je een fantasie die je wilt delen? Vind je dat iemand in de relatie dominanter is, en hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kijk je tegen kinky seks aan, is er iets specifieks dat je met je partner zou willen doen? Hoe voelde het voor jou om over seks te praten? Zijn er antwoorden die je hebben verrast?

Hoe kan Doktr je helpen?

Soms is het lastig om je gevoelens, verlangens of blokkades rond seks en intimiteit zelf te doorgronden. Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende psycholoog, zodat je persoonlijke steun krijgt en op je eigen tempo vooruitkomt.

Krijg snel hulp in de Doktr-app