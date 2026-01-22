Heb ik een smartphoneverslaving?

Wat is een smartphoneverslaving?

Je voelt voortdurend de drang om je smartphone te checken, waardoor je dagelijkse leven wordt beïnvloed. Eindeloos scrollen door sociale media, reageren op berichten en het checken van apps kost veel tijd en gaat ten koste van sociale activiteiten, hobby’s of werk.

Signalen van een smartphoneverslaving kunnen zijn:

Je bent actiever op sociale media dan je zelf wilt.

Je staat ‘s nachts op om je telefoon te checken.

Je voelt je onrustig als je je smartphone niet kunt gebruiken.

Je kijkt op je telefoon tijdens het autorijden.

Je krijgt slaaptekort door avondlijk scrollen.

Bijna de helft van de werknemers voelt zich verslaafd

Uit een enquête blijkt dat 48% van de werknemers het gevoel heeft verslaafd te zijn aan hun smartphone. Veel werknemers willen altijd bereikbaar zijn, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt. Zes op de tien geeft aan dat ze hun werk niet kunnen loslaten, zelfs niet in het weekend of tijdens de vakantie. Ze ervaren dat er geen tijd meer is voor ontspanning en dat alles in het teken staat van het werk.

Daarnaast beginnen velen hun dag al met het checken van werkgerelateerde berichten, nog voordat de werkdag officieel start. Dit geeft een productief gevoel, maar aan het einde van de dag blijft er vaak veel werk liggen.

Zelfs zonder externe prikkels ervaren veel werknemers een constante drang om hun smartphone te checken. Alleen al de nabijheid van het toestel kan leiden tot een impuls om te kijken. Deze afhankelijkheid beïnvloedt zowel het welzijn als de prestaties.

Waarom zijn we zo verslaafd?

Sociale media activeren het beloningsgebied in onze hersenen. Elke ‘like’ zorgt voor een vrijgave van dopamine, hetzelfde gelukshormoon dat ook vrijkomt bij drugsgebruik. Hierdoor koppelt je brein het gebruik van je smartphone aan een positief gevoel. Hoe vaker dit gebeurt, hoe sterker de drang om je smartphone opnieuw te checken.

Vijf tips om je smartphoneverslaving te doorbreken

Zet meldingen uit: Geluid en trillingen trekken constant je aandacht. Schakel ze uit en bepaal zelf wanneer je kijkt. Check bewust: Spreek af om bijvoorbeeld maximaal één keer per uur sociale media te bekijken. Zo behoud je controle. Beperk schermtijd: Gebruik apps of instellingen om sociale media tijdelijk te blokkeren. Minder verleiding betekent meer rust. Leg je smartphone weg op cruciale momenten: Tijdens werk, maaltijden, autorijden en ‘s nachts. Zo focus je beter en verbeter je je slaap. Bouwen samen motivatie op: Bespreek je doel met een vriend of collega en ondersteun elkaar bij het verminderen van smartphonegebruik.

Hoe kan Doktr je helpen?

Voelt je smartphone als een constante afleiding in je leven? Met de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts of psycholoog. Zij helpen je begrijpen wat je smartphonegebruik in stand houdt en geven haalbare adviezen om weer controle te krijgen.

Krijg snel hulp in de Doktr-app